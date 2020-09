Thiago Alcántara deja el Bayern y ficha por el Liverpool a cambio de 30 millones de euros

Thiago Alcántara ya es nuevo jugador del . El centrocampista se ha comprometido con el equipo que entrena Jürgen Klopp para las próximas 4 temporadas después de que el club inglés haya llegado a un acuerdo con el Bayern a cambio de 20 millones de euros y 10 en variables.

The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday 🤩 pic.twitter.com/s2tOCvnHta