The Turf Pub: una mirada al bar que se hizo famoso gracias a Welcome to Wrexham

Es posible que veas a Paul Rudd o Will Ferrell aquí tomando una pinta a escondidas antes del próximo partido de Wrexham...

Un viaje al Racecourse Ground para ver jugar a Wrexham no estaría completo sin una visita a The Turf.

El pub que se hizo famoso por el exitoso documental Welcome to Wrexham de Disney+ y FX se ha convertido en una atracción propia para los fanáticos de Red Dragons que peregrinan al noreste de Gales.

Aquí está la guía de Ciudades del Fútbol para The Turf, con todo lo que necesitas saber.

¿Dónde está The Turf y cómo se llega allí?

Getty

The Turf, o The Turf Hotel para dar su nombre oficial, está situado en Mold Road en Wrexham, justo al lado del Racecourse Ground.

Está a 10 minutos a pie oa tres minutos en coche de la estación central de Wrexham si llega en tren ya una distancia similar de la estación de autobuses de Wrexham.

Puede ver la ubicación precisa de The Turf en Google Maps, a continuación. Esto debería ayudarte a navegar.

Aunque se estableció en 1840, el edificio actual se completó en 1913. Como tal, ha sido testigo de muchas ocasiones notables en la historia del deporte galés.

Fue el punto de partida para el relevo de la Antorcha Olímpica cuando visitó Wrexham en 2012 y, por supuesto, ha sido un punto central para las celebraciones de Wrexham AFC de todos los tamaños.

Un bar de deportes adecuado, The Turf muestra juegos y eventos en la televisión, mientras que también alberga eventos locales como las ligas de billar de Wrexham.

¿Quién es el dueño de The Turf?

The Turf es propiedad de Wayne Jones y su esposa Shelley Talbot.

Wayne, que es un gran seguidor de Wrexham, apareció de manera destacada en la primera temporada de Welcome to Wrexham. Además de hablar sobre sus negocios y su amor por el club, también desarrolló una estrecha relación con Rob McElhenney y Ryan Reynolds.

Getty

¿Ryan Reynolds y Rob McElhenney van a The Turf?

Sí, Reynolds y McElhenney frecuentan The Turf cuando regresan a Wrexham atendiendo negocios o asistiendo a partidos.

Los actores han traído a varios de sus amigos de la lista A al establecimiento para tomar un refrigerio y bebidas de celebración, incluida la estrella de Anchorman Will Ferrell, el actor de Ant Man Paul Rudd, el director Joe Russo y más.

Los colegas de McElhenney del elenco de It's Always Sunny in Philadelphia también se han presentado en el pub e incluso estuvieron detrás de la barra sirviendo bebidas a los clientes sedientos.

La barra se usó como parte de la promoción del tráiler teaser de la primera temporada de Welcome to Wrexham.

Hablando después de la promoción de Wrexham a la Liga Dos, el propietario Jones le dijo a la BBC: "Nunca se sabe quién aparecerá aquí después, en realidad".

De hecho, el pub se ha convertido en un lugar tan popular para tomar una copa antes y después de los juegos de Wrexham, así como de los conciertos, que Jones se vio obligado a cerrar temporalmente en abril de 2023 después de que los fanáticos que celebraban la promoción de Wrexham lo "borraran".

"Nos han dejado completamente secos", dijo. "Fue una locura, probablemente teníamos 450 personas afuera, y Dios sabe cuántos cientos adentro, estábamos al máximo de nuestra capacidad en ambos".

Era la primera vez que tenían que cerrar en los 15 años que habían estado en el negocio, ¡una buena queja, en contexto!

Horario de The Turf

Lunes a Jueves: 12pm a 11pm Viernes a Domingo: 12pm a 12am

El Turf está abierto los siete días de la semana.

De lunes a jueves abre a las 12h y cierra a las 23h.

El fin de semana, de viernes a domingo, The Turf abre a las 12 del mediodía y cierra a las 12 de la noche.

Puede obtener más información sobre cómo contactar con el pub en su sitio web oficial.

Más de Ciudades del Fútbol