The Strongest respalda a su presidente que quiso renunciar

Inés Quispe amenazó con dejar el club boliviano en caso de que los jugadores no quieran rebajarse el sueldo. Su directiva le pidió que se quede.

La directiva del club The Strongest respaldó el trabajo de su presidente, Inés Quispe, a quien pidieron seguir al frente del club y no dejarlo en este duro momento en que la institución no tiene ingresos económicos y debe pagar los sueldos a los futbolistas.

Hace unos días atrás Quispe anunció que dejaría el club en caso de que los jugadores se mantenían firmes en su pedido de cobrar la totalidad de sus sueldos pese a la pausa obligada que existe en el torneo boliviano.

Esta advertencia no gustó a varios de los jugadores del club que buscan, mediante Futbolistas Agremiados de (Fabol), que no existan recortes en sus sueldos porque durante este tiempo trabajaron en sus hogares de forma individual.

La directiva del club atigrado se reunió en videoconferencia y dieron su apoyo a Quispe y al mismo tiempo buscarán acuerdos con los futbolistas para solucionar estos temas pendientes.