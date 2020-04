The English Game es la serie que muestra cómo el fútbol cambió para siempre

Netflix estrenó a fines de marzo, coincidentemente cuando los fanáticos buscan nuevos contenidos sobre el deporte frenado por el coronavirus.

Sin riesgo de spoilers

The English Game es la más reciente serie futbolera que, sobre todo en cuarentena, luce ideal para entender sobre el fútbol justo cuando casi no hay fútbol alrededor del mundo. El drama de Julian Fellowes, el hombre fuerte de Downton Abbey, retrata el click que permitió que el fútbol se desarrollase de forma profesional en una historia que se sitúa en el Reino Unido y se ubica a finales de la primera década de la , en tiempos en los cuales todavía no había Football League.

La historia que Fellowes escribió para Netflix difiere de la original, pero los personajes principales sí son los mismos que leyeron a la población de ese entonces y asumieron que el fútbol iba a llegar lejos y que no, por lo mismo, no podía centrarse en las altas clases y los caballeros únicamente.

Más equipos

Es que todo es más o menos elegante en el escenario que plantea el fútbol si nos remontamos a 150 años en la historia. Hace 150, The FA organizó la primera The Football Association Challenge Cup, única en su especie por ser la competición pionera que enfrenta a clubes de todo el territorio y con reglas redactadas por la propia asociación.

En ese entonces, los jugadores de la élite eran también banqueros, lords y caballeros. Algunos trabajaban, otros disfrutaban de sus apellidos y condecoraciones pero en Londres se comenzaba a abrir el debate sobre si el fútbol debía ser o no rentado, algo inicialmente prohibido, y por ende si eventualmente se convertiría en el negocio que conocemos.

Edward Holcroft (Kingsman) es Arthur Lord Kinnaird, jugador del Old Etonians, ex alumno de Eton College y dirigente de la FA. Además, parte fundamental del negocio bancario que lideraba su padre, también Lord, y que comenzó a fijar su vista en rentar un deporte que comenzaba a atraer masas. Kinnaird, apasionado por la actividad, empezó a competir contra equipos de trabajadores de fábricas y a considerar la realidad de que la idea de competir le abría el apetito a todos los estratos.

Kevin Guthrie (The Terror) es la contraparte. Escocés, Fergus Suter, ídolo del pueblo y consciente de que el camino es profesionalizar el fútbol, advierte que con táctica hay triunfo y que solo entrenar con intensidad permitirá avanzar. Junto a él, James Harkness interpreta a Jimmy Love, el otro futbolista llegado desde Partick a Darwen para sumar adeptos al deporte local, que crecía con inversionistas de fábricas dispuestos a superar a la alta sociedad con una demostración de que su propia creación no resistía privilegios de clase.

El cast principal lo completan Charlotte Hope (como Alma Kinnaird), Niamh Walsh (Martha Almond) y Craig Parkinson (James Walsh) mientras que son secundarios Ben Batt (Cartwright), Gerard Kearns (Tommy Marshall), Henry Lloyd-Hughes (Alfred Lyttelton), Kerrie Hayes (Doris Platt), Joncie Elmore (Ted Stoes), Mary Higgins (Ada Hornby), Sam Keeley (Smalley), Harry Michell (Monkey Hornby) y Philip Hill-Pearson (Tom Hindle). John Askew es Jack Hunter, ex Blackburn Olympic.

Además del Blackburn Olympic y el Darwen, aparecen en escena el (primer campeón de liga años después), el Old Carthusians, otro de los clubes de élite que tuvo gran éxito en los inicios de la FA Cup, y se habla del Notts County y del , aunque estos últimos con ciertas inexactitudes que privilegiaron el drama por sobre la representación completa de los hechos.

Los lapsos de tiempo que cubre la serie (que se puede ver en Netflix a nivel global) abarcan la FA Cup desde la temporada 1878-1879 hasta la 1882-1883, junto con los primeros negocios que involucraron al fútbol, los trabajos que este generó y el paso del amateurismo al profesionalismo con bases tan fundamentales como el cuidado físico o el buen trato del balón y los sistemas de juego, conceptos tan vigentes 142 años después de dónde Fellowes decidió contar cómo el fútbol cambió para siempre. La FA Cup se sigue jugando y su máximo campeón es . Blackburn, gigante en ese entonces, ganó 6 coronas y su última fue en 1928.

Aunque, claro, no hay que esperar muchos detalles técnicos dentro de la cancha del Oval londinense en la serie. No fue la prioridad de la producción mostrar fútbol propiamente tal, aunque sí hay goles y un par de lujos retratados a considerar. Son seis capítulos de un panorama didáctico y que en parte explica el funcionamiento actual del fútbol a partir de sus bases mientras pasa el COVID–19.

¿Qué fue de los equipos?

Darwen se disolvió y nació A.F.C. Darwen hace once años: hoy juegan en la North West Counties Football League, que corresponde a la décima categoría en la pirámide del fútbol inglés. Todos los Old, incluidos los Etonians y los Carthusians, disputan la Arthurian League, no oficial dentro del sistema de ascensos y directos a nivel nacional. El Blackburn Olympic desapareció y los Rovers juegan el Championship.