El futbolista amputado se impone en la votación a Richarlison y a Payet.

Este lunes 27 de febrero de 2023 ha tenido lugar la gala The Best de la FIFA, en la cual el mayor organismo del fútbol ha premiado a los mejores jugador del año 2022. Sin duda, el galardón más esperado era el 'The Best' a mejor futbolista del año, pero también se ha reconocido al mejor gol de 2022. El premiado ha sido para Marcin Olesky, que recibió el trofeo de parte del italiano Alessandro Del Piero.

The Best: Marcin Olesky gana el Premio Puskas al mejor gol de 2022

El Premio Puskas 2022 de la gala The Best de la FIFA es el galardón que premia al jugador que marcó el mejor gol del año. La votación fue pública y todos pudieronvotar aquí mismo por su gol favorito en la web de la FIFA.

Marcin Olesky se volvió viral en todo el mundo por marcar un impactante gol de tijera en una liga de fútbol para jugadores amputados de Polonia, para lo cual salen al terreno con muletas.

En el pasado, Olesky jugaba como portero, pero no pudo destacarse al punto de ser profesional. Debido a eso se formó como un trabajador de obras viales. En noviembre del 2010, a los 23 años, sufrió un accidente muy grave y una máquina le cayó en las piernas, por lo que le tuvieron que amputar la pierna izquierda por debajo de la rodilla.

Luego de realizar la recuperación pertinente que incluyó dos años en sillas de ruedas, siguió trabajando con una prótesis y continuó jugando al fútbol con muletas, pero ya no como portero sino como delantero.

El futbolista juega en la liga polaca de amputados desde 2019 y fue convocado al Mundial con su selección. En ese torneo perdieron en octavos de final con Brasil. Catorce años después del accidente, le han entregado el Premio Puskas de la FIFA.

Se impone a Richarlison y a Payet

Para este 2022, la FIFA había dado un listado inicial con 11 finalistas, de los cuales finalmente han resultado tres jugadores que son los que optaron este lunes al premio: Richarlison, Dimitri Payet y Marcin Olesky.

Los otros ocho jugadores que estaban en la lista inicial al Premio Puskas eran Mario Balotelli, Amandine Henry, Theo Hernández, Alou Kuol, Salma Paralluelo, Alessia Russo, Kylian Mbappé y Francisco González Metilli.

Los jugadores que ya han ganado el Premio Puskas de la FIFA

Edición Ganadores 2009 Cristiano Ronaldo 2010 Hamit Altintop 2011 Neymar 2012 Miroslav Stoch 2013 Zlatan Ibrahimovic 2014 James Rodríguez 2015 Wendell Lira 2016 Mohd Faiz Subri 2017 Olivier Giroud 2018 Mohamed Salah 2019 Daniel Zsori 2020 Heung-Min Son 2021 Erik Lamela 2022 Marcin Olesky

El gol de Richarlison candidato al Premio Puskas 2022

El gol de Payet candidato al Premio Puskas 2022

El gol de Marcin Oleks candidato al Premio Puskas 2022