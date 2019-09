The Best: Así quedó el XI ideal de FIFA FIFPro 2019 con los mejores jugadores del año

Estos son los once mejores jugadores del año según los votos de los propios jugadores profesionales.

Un once de ensueño. Así se podría definir la mejor alineación del año: el once ideal de la FIFA FIFPro, anunciado en la gala de The Best y votado por los propios jugadores profesionales para elegir a los mejores futbolistas de 2019. No obstante, la votación de este año deja algunas sorpresas.

El once es el siguiente: Alisson; De Ligt, Van Dijk, Ramos, Marcelo; De Jong, Hazard, Modric; Ronaldo, Messi y Mbappé.

Lo más sorprendente es la presencia de varios jugadores del , el equipo que tiene más representantes, a pesar de que los merengues no ganaron ningún título la temporada pasada a excepción del y de que sólo quedaron terceros en . Aún así Ramos, Marcelo y Modric vuelven a estar entre los mejores a pesar de que no dieron su mejor nivel, especialmente Marcelo , que durante muchos momentos de la temporada fue criticado por sus propios aficionados.

También está en el once ideal otro actual jugador merengue como es Hazard, aunque los principales méritos los hizo en el , club con el que conquistó la UEFA , donde fue elegido como mejor jugador del torneo y MVP de la final ante el en la que anoto dos goles.

De hecho, el Madrid tiene más representantes que el , que ganó la Champions pero sólo cuenta con Van Dijk, el holandés que se consagró como el mejor defensa del mundo la temporada pasada y que es el gran candidato a ganar The Best al mejor jugador, y Alisson, que fue clave con sus paradas en el título de los reds.

El artículo sigue a continuación

El sólo cuenta en el once con Messi y en este caso sí penalizó a sus jugadores que se quedaran fuera de la final de la y perdiern la final de la . En este caso, el Barça también tiene a De Jong pero por los méritos que hizo en el , donde llegó a semifinales de la Champions y ganó todos los títulos en al igual que su compañero De Ligt, que se ganó fichar por la y un puesto en este once ideal.

A Messi lo acompañan en la delantera Cristiano Ronaldo, aunque en su primer año en la Juventus se le resistió la Champions y la Coppa pero sí ganó la , y Mbappé, que desde que asomara la cabeza en Europa con sus actuaciones en el Mónaco no ha dejado de crecer y crecer. Está llamado a ser uno de los grandes en los próximos años y por qué no, también alzar un premio como el The Best.