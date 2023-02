La futbolista española del Barcelona vence en la votación a Alex Morgan (Estados Unidos) y Beth Mead (Inglaterra).

La futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas ha sido nombrada este lunes 27 de febrero de 2023 como ganadora del premio "The Best", el reconocimiento que entrega la FIFA a la mejor jugadora de 2022. La internacional española vence en la votación a Alex Morgan (Estados Unidos) y Beth Mead (Inglaterra).

The Best: Alexia Putellas, elegida como la mejor jugadora del 2022

Alexia Putellas, lesionada de gravedad hace varios meses, venía de sumar su segundo Balón de Oro a finales de 2022, revalidando el que ya había logrado en 2021. Este lunes, Putellas revalida también el "The Best" de la FIFA, ya que la jugadora del Barça también había sido premiada el año pasado con el mismo galardón.

Si la Eurocopa no fue impedimento para ver a Putellas levantar su segundo Balón de Oro, el "The Best" sí que premia el rendimiento hasta el 18 de diciembre y podía tomar en cuenta su lesión de rodilla. Sin embargo, pese a que no juega hace muchos meses, Putellas revalida su corona y sigue siendo "The Best" para la FIFA.

Cabe señalar que Mary Earps, portera del Manchester United, ganó el premio The Best como Mejor Portera del año, en tanto que Sarina Wiegman, neerlandesa que dirige a la Selección inglesa, fue elegida como mejor entrenadora de 2022.

Por otra parte, dos españolas forman parte del mejor XI femenino del año, que ha quedado compuesto por Endler, Bronze, Mapi León, Williamson, Renard, Alexia Putellas, Keira Walsh, Oberdorf, Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead.