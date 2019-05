Tevez vs. Argentinos Juniors: la historia de la patada a Ham

El Apache vuelve a La Paternal, donde no es bien recibido tras aquella infracción que resultó en una triple fractura al actual volante del Bicho.

19 de septiembre, pero de 2015. Boca visita el Diego Armando Maradona a cinco fechas del final del campeonato y necesita un triunfo para seguir como único líder. Al equipo lo conduce Rodolfo Arruabarrena desde el banco, pero Carlos Tevez -el mejor Carlos Tevez- adentro de la cancha. Aquel domingo, los hinchas de Argentinos vieron una de las mejores actuaciones de Carlitos desde que volvió al país: convirtió por duplicado y uno fue un golazo. Pero también vieron cómo le pegó una patada criminal a Ezequiel Ham que lo dejó con una triple fractura de tibia y peroné.

A partir de aquella tarde, el Xeneize y el Apache se convirtieron en mala palabra en La Paternal. Bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto, el primer regreso fue en en abril de 2016, nueve meses de aquella fatídica jornada. El Mellizo, que buscaba la clasifiación a octavos de final de la , dispuso un once repleto de juveniles: Messidoro, Benegas, Molina Lucero y Chicco fueron algunos de los pibes que jugaron y perdieron ese día por 1-0, entre medio de cantitos contra Tevez, que no estuvo por una supuesta lesión en el hombro, y más de un incidente en las tribunas por algunos supuestos infiltrados en la popular local.

En 2017, con Carlitos en , Boca no jugó ante Argentinos. Pero en 2018, ya con el jugador en el plantel pero no en el campo de juego, el Xeneize volvió a visitar al Bicho. Como en 2016, el Mellizo dispuso de varios suplentes, como Buffarini, Vergini, Heredia y Sebastián Pérez y volvió a caer: fue 2-0, con goles de Kevin Mac Allister y Batallini. En septiembre, esta vez sí Carlitos jugó en el Diego Maradona. Y su recibimiento fue el esperado: muchísima hostilidad, cantitos y banderas.

Cabe recordar que tras la lesión, Tevez visitó a Ham en el hospital, foto de por medio. Después, el joven contó que nunca más supo de él: "No me llamó más, pero no hay rencor". "Volvió el humilde quebrador de pibes", escribió su hermano, Yamil, en Twitter, en enero pasado, cuando finiquitó su paso por Asia para regresar al país.

Ahora, nuevamente, El Apache visitará el Diego Armando Maradona, esta vez posiblemente como titular por la ida de semifinales de la Copa Superliga y ¡con Ezequiel Ham formando parte del plantel del Bicho! El mediocampista regresó a La Paternal, donde comenzó a sumar minutos en Reserva hasta que, lamentablemente, volvió a sufrir la rotura de ligamentos de su rodilla de la que aún se recupera. ¿Cómo será esta nueva visita de Tevez al estadio donde protagonizó uno de los hechos más recordados por los hinchas del fútbol argentino?