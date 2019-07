Tevez volvió a hablar de la final ante River: "Estoy seguro que el partido en el Monumental lo ganábamos"

El delantero de Boca se refirió una vez más al Superclásico que decidió la última Copa Libertadores en Madrid.

A días de cumplirse siete meses del Superclásico disputado en Madrid, Carlos Tevez habló nuevamente de la final de la 2018 que River le ganó a Boca. Sin embargo, esta vez sorprendió a más de uno al confesar que está convencido de que el Xeneize habría ganado el título si el segundo encuentro se hubiera jugado en el Estadio Monumental.

"Yo estaba seguro que el partido en River le ganábamos. Nosotros veníamos de ganarle todos los últimos clásicos en la cancha de ellos. Y yo estaba seguro que si lo jugábamos, le ganábamos el partido ese", aseguró el Apache, en declaraciones a TNT Sports, y en la misma línea, continuó: "Pero en las condiciones que estaban mis compañeros, no podíamos. Y más después de todo lo que pasó adentro del vestuario, que sin que los médicos de la Conmebol nos pudieran ver, ellos decidieron ya jugar el partido, sin fijarse si estábamos bien o mal. Fueron muchas cosas, no solamente que nos rompieron el micro y nos tiraron el gas. Fueron muchísimos manoseos que nosotros tuvimos adentro del vestuario. Pero la verdad que nunca tuve miedo de jugar un partido, menos una una final, con todas las que tuve. He ganado muchísimas y he perdido muchísimas, pero miedo no tuve nunca".

Desde , donde se encuentra haciendo la pretemporada junto al plantel conducido por Gustavo Alfaro, el experimentado delantero quiso ponerle un punto final a la histórica final. "Ya está. La ganaron ellos. Me parece que hay que felicitarlos porque nos ganaron en " , dijo el Apache, sonriendo irónicamente, y concluyó: "Nos ganaron, hay que felicitarlos y nada más. Después obvio que se va a recordar. Nosotros como jugadores y también hablo como hincha, siempre vamos a ser de Boca, en las buenas y en las malas".