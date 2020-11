Terremoto azul: Walter Montillo no seguirá en Universidad de Chile

El volante confirmó que no continúa en el CDA y le envió un mensaje a la dirigencia. "Siempre fui con la verdad, me bajé el sueldo para venir acá".

Una bomba estalló esta jornada en Universidad de . Walter Montillo, líder y figura de los azules, anunció que no seguirá en la tienda universitaria. "He tomado la decisión de irme de la U. no renovaré", afirmó en Radio ADN.

El nacido en Buenos Aires indicó que se siente sorprendido por la decisión de dilatar las negociaciones por parte del presidente de Azul Azul, Cristián Aubert. "Pedí que me confirmaran antes del 20 de noviembre si iba a seguir. No es un tema de platas, sino de tiempos. No me choca lo de la evaluación, sino que se dilatara por tanto tiempo. No puedo estar esperando. No voy a renovar", lanzó.

Y en la misma línea, agregó: "Siempre fui con la verdad con Cristián Aubert. Me bajé el sueldo para venir acá. Me siento importante en el club. Esto es una bomba, lo sé, pero prefiero que sea ahora y concentrarnos en el torneo. Aún no estamos salvados".

Cabe recordar que la polémica comenzó hace algunos días, luego que su representante, Sergio Irigoitía, afirmara la molestia del futbolista luego que el técnico Rafael Dudamel anunciara que debía hacer una evaluación de tres semanas respecto a su continuidad.

"Me molesta la manera. Me podés decir de frente que el proyecto del próximo año no cuentan conmigo y yo lo entiendo y está perfecto. Pero si me vienes a buscar para renovar y después me tienes cuatro meses que sí y que no, me canso. Tengo una familia detrás y un hijo con capacidades diferentes. quise salir a hablar porque es una semana importante”, añadió.

Finalmente, el exseleccionado argentino descartó revertir su decisión. "Estaría faltando a mi palabra y a mí familia. Me habría encantado que hubiese sido diferente. Uno no puede conformar a todos, pero saben que adentro de la cancha he tratado dar mi mejor versión (...) Me voy en paz, puedo mirar a la cara a todos. Hice lo que tenía que hacer. Me voy sin remordimientos. Somos seres humanos, yo sentía que tenía que hablar".

"Es un momento difícil para mi. Las evaluaciones están desde principio de año. No llegamos ni a hablar de platas, sino que pedí tiempo. A mis 36 años, decido ponerme del lado de mis hijos y mi señora. Estoy dolido. Cumpliré mi contrato hasta el final del torneo", cerró.