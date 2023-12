Verdiblancos y rojiblancos quieren terminar con un triunfo el gran torneo realizado en Gran Canaria.

No pudieron llegar a la gran final, pero eso no quiere decir que no hayan hecho un gran torneo y que no quieran acabarlo con una sonrisa. El Real Betis y el Rayo Vallecano de Madrid se miden este viernes 29 de diciembre en busca del premio por el tercer puesto de un campeonato que antes se conocía como LaLiga Promises.

La competencia ha vuelto en la Navidad de 2023 y lo está haciendo en la Ciudad Deportiva de Maspalomas del 27 al 29 de diciembre. Ahora llega el turno de ver el duelo entre andaluces y madrileños.

Los equipos se dividieron en cuatro grupos: Real Madrid, Olympique de Marseille, Sevilla FC y UD Las Palmas (Grupo A); Villarreal CF, Juventus FC y Rayo Vallecano (Grupo B); FC Barcelona, Borussia Dortmund y CD Tenerife (Grupo C); Real Betis, Liverpool FC, Atlético de Madrid y Real Sociedad (Grupo D).

El Betis llega a este encuentro después de empatar contra el Atlético de Madrid 1-1, golear al Liverpool 0-7 y vencer a la Real Sociedad 2-0 en fase de grupos, antes de eliminar al Borussia Dortmund ganando por la mínima en cuartos y de perder 3-1 contra el Atleti en semifinales.

Por su parte, el Rayo Vallecano ganó a la Juventus 0-1 y empató 1-1 ante el Villarreal en fase de grupos, antes de eliminar en cuartos de final a la UD Las Palmas en los penaltis (10-9 tras igualar 0-0 en el tiempo regular). En semifinales no pudo contra el Madrid, que le goleó 4-0.

Tercer puesto de LaLiga FC Futures Real Betis vs. Rayo Vallecano en directo: horario, TV, streaming, en qué canal televisan y dónde ver el partido

El partido entre el Betis y el Rayo comenzará a las 17:30 horas (16:30 en Gran Canaria, donde se juega el encuentro) y se podrá a ver a través de las pantallas de DAZN, LaLiga+, LaLiga+ Plus, M+ LaLiga TV (M54 O110), DAZN LaLiga (M55 O113), M+ #Vamos, LaLiga+ TV (Orange 109), GOL PLAY y LaLiga TV Bar.

Dónde televisan toda LaLiga FC Futures

El XXVII Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES se podrá seguir en directo en Gol Play, DAZN, Movistar+ y la OTT, LALIGA+ de LaLiga. También podrá seguirse en los canales LALIGA TV BAR y LALIGA TV HYPERMOTION.

A nivel digital, los partidos se emitirán en el canal de YouTube de LALIGA, el canal de Twitch oficial de LALIGA, en el perfil oficial de LALIGA en Facebook, además de en la red social china Weibo.

También se podrá conocer todo lo que suceda en los entornos digitales de LALIGA y los broadcasters a través del hashtag #LALIGAFCFUTURES.