Ter Stegen ya solo evita goles, sino que también los da

Ter Stegen sigue con su progresión en el Barça. No encajó ante el Getafe y además dio una asistencia a Luis Suárez

Marc André ter Stegen sin duda es uno de los nombres de los últimos tiempos. El guardameta del FC estuvo en el ojo del huracán en su país, , al pedir una oportunidad como titular en la selección germana.

Ya no es solo eso. También es protagonista por motivos puramente deportivos. El portero fue uno de los mejores ante el . No solo no encajó ni un solo gol ante uno de los rivales más complicados de toda la Liga Santander.

Además, en el primer gol del Barça en el Coliseum Alfonso Pérez, Ter Stegen fue el gran protagonista. Gracias a un saque en largo potente, Luis Suárez fue capaz de enganchar el pase de su portero para batir a David Soria y poner el 0-1 en la ciudad del sur de Madrid.

Tras conseguir la asistencia, la primera de su carrera, Ter Stegen quiso ser prudente. "Le he vistó ahí pero tampoco tanto. No nos engañemos! Ha sido en el momento perfecto con la arrancada de Luis. Ha salido de maravilla. En el descanso se lo dije a José (De la Fuente, preparador de porteros). ¡Me faltaba una asistencia en mi carrera!", exclamaba un alegre portero.

Esta asistencia dio paso a la victoria culé, que suma los 3 primeros puntos de la temporada lejos del Camp Nou, lo cual es un logro a tener en cuenta, en uno de los peores inicios de la temporada del Barça en los últimos tiempos.

A pesar de esto, su entrenador, Ernesto Valverde, quiso ser prudente y relativizó la situación. "Ellos tiran la línea un poco arriba y están siempre pendientes de salir a la presión. Y eso les puede coger un poco la espalda. Desde luego, Marc está muy atento a los balones largos, es lo que le pedimos. Tiene que cubrir algo de espacio por si hacemos la presión arriba. Si encima hace asistencias, mucho mejor", zanjó el técnico.