Ter Stegen reconoce su extraño 'síndrome' con los rivales

El guardameta reconoce que no se sabe el nombre de los futbolistas, pero cuando le ponen un vídeo de esos jugadores sabe quiénes son y cómo juegan.

Marc-André Ter Stegen charló con El País de fútbol en una entrevista en la que sorprendió al reconocer que “no tengo ni idea de fútbol” y señalar que “a veces me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea ni cómo se llama, pero luego me ponen el vídeo y sé quién es, cómo se mueve en el campo o cómo chuta. Es raro”.

El guardameta del Barça revela que “no veo mucho fútbol, sólo cuando hay partidos buenos o juega algún amigo”.

San Paolo y San Mamés llaman su atención pero el Camp Nou es único

Preguntado por el estadio que más le llama la atención destaca que "San Paolo no es muy moderno, pero tiene algo especial. Depende mucho de la afición, me gustan esos partidos, como contra el Athletic, en los que la gente está muy detrás de su equipo".

No obstante añade que “el Camp Nou es único, hay una mentalidad completamente diferente a la de , allí cantan mucho más y se concentran en el equipo. La afición del Barça valora mucho más los detalles individuales, se vive más de sensaciones, es diferente y me encanta”.