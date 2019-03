Teófilo Gutiérrez prende una nueva polémica: “Hay jugadores que no han entendido que están en Junior”

El colombiano habló del momento del cuadro barranquillero y del mal presente que atraviesa la institución.

Teófilo Gutiérrez se despachó este martes por el momento que vive . El delantero emblema del equipo aseguró que algunos de sus compañeros no saben lo que significa esta institución y criticó el nivel sin decir nombres.

“ Hay personas que no saben lo que hay que hacer en el club y no han subido el nivel. Por eso es que me da rabia porque uno siempre mete a tope y esas personas”, apuntó Teófilo, quien siempre se ha caracterizado por ser polémico con las palabras.

Recordemos que el cuadro Tiburón perdió con en la y que a pesar de estar invictos en el torneo local todavía su juego no convence. “Somos los campeones y eso no se puede olvidar. Simplemente le mando un mensaje a los que saben que son para que empecemos a demostrar categoría”, concluyó.