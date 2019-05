Ten Hag, técnico del Ajax: "Ser relacionado con el Barcelona es agradable"

"Me siento bien aquí y ya estamos trabajando en el futuro. No estoy pensando en irme ahora mismo”, dijo el preparador del conjunto holandés.

Erik ten Hag, entrenador del , aseguró este martes que es "agradable" el hecho de estar relacionado con los banquillos del , del o del Bayern Munich.

QUIÉN ES TEN HAG, EL TÉCNICO DEL AJAX

El preparador del conjunto holandés ha sido preguntado acerca de una hipotética salida del Ajax, semifinalista de la Liga de Campeones, y en la rueda de prensa previa al encuentro ante el De Graafschap aseveró: “Ser relacionado con clubs como el Barcelona, el Bayern y el Chelsea es agradable”.

Sin embargo, ten Hag dejó claro que “todavía tengo contrato aquí y me lo estoy pasando bien, así que ese no es un tema para mí ahora. Me siento bien aquí y ya estamos trabajando en el futuro. No estoy pensando en irme ahora mismo”.

Por otra parte, preguntado por el futuro de varios de los talentos que dirige, como los de Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Hakim Ziyech o David Neres señaló que “aunque lucharemos por ellos, no podemos hacer que todos cumplan con su contrato, es ingenuo pensar eso”.

La vida de Erik ten Hag dio un gran salto en diciembre de 2017, cuando el Ajax lo llamó para reemplazar a Marcel Keizer. El entrenador, pese a que tenía contrato con Utrecht hasta 2020, no lo dudó: hoy, a sus 49 años, vive su mejor momento al frente de un conjunto holandés que dio varias campanadas, como eliminar a la y al en la Liga de Campeones.

El holandés, antes de su muy buena campaña en Utrecht (56 victorias, 25 empates y 30 derrotas), que fue el primer equipo que dirigió en la , estuvo como técnico del conjunto de reserva de Bayern Munich y como ayudante de Fred Rutten en el .