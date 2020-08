ten Hag: "Edson puede ir muy bien, pero no aporta la creatividad"

Todo parece indicar que el mexicano será titular en el inicio de la Eredivisie.

El ya ha disputado cuatro partidos amistosos, y Edson Álvarez ha sido un habitual de la alineación titular, buscando cambiar su inercia de la temporada pasada, en la que inició con muchos minutos y poco a poco fue perdiendo participación.

Dentro de esos cotejos, el oriundo de Tlalnepantla ha cumplido con buenas actuaciones, proyectándose que sea el hombre de confianza de Erik ten Hag en la zaga central. El entrenador holandés habló con Voetbalzone, comentando sobre las fortalezas y áreas de oportunidad del mexicano.

"Álvarez es tácticamente muy fuerte, no es el hombre de la inspiración brillante, pero yo tampoco lo espero. Tiene que asegurarse de que no seamos vulnerables a los contraataques y tiene que liderar nuestra presión. En el centro tenemos mucha capacidad futbolística. Álvarez puede ir muy bien, pero no aporta la creatividad. Blind, Timber, Schuurs, Martínez, Gravenberch y Kudus sí, así que tenemos muchas opciones", aseguró.

Posteriormente, dio pistas respecto a cuál sería su dupla en la defensa para la campaña que está a punto de iniciar: "La temporada pasada tuvimos balance en el centro del campo con Martínez, Van de Beek y Ziyech, pero eso duró poco porque Neres se lesionó. En la parte de atrás que también estaba con Blind y Veltman. Blind salió y luego Veltman también. Ahora veo potencial en la dupla Gravenberch y Álvarez".

Ajax comenzará su actividad en la el 13 de septiembre, visitando la cancha de Sparta Rotterdam. Para esta campaña, de nueva cuenta jugarán la Champions League, esperando que vuelvan a los puestos protagonistas.