Televisa 'compartió' las transmisiones de Liguilla con TV Azteca, y los trolleó en redes sociales

La televisora de San Ángel dejó un recadito a Martinoli y compañía, que también transmitirán la Liguilla.

Con el pasar de los años, la rivalidad entre Televisa y TV Azteca ha ido quedando en el olvido, pues ambas televisoras abiertas han optado por aliarse para fortalecerse ante la televisión de paga y los contenidos digitales.

La noticia más reciente vino este martes, pues la televisora del Ajusco anunció que tendrá las transmisiones de los partidos América vs León y Tigres vs , duelos que originalmente correspondían en exclusiva a Televisa y compartirá con ellos, recordando que Azteca no metió a ningún equipo a la Fiesta Grande.

Desde redes sociales vino un detalle que dio mucho de qué hablar, pues Televisa, al estilo del Perro Bermúdez trolleó a TV Azteca, parafraseando al experimentado narrador. Los comentarios polarizaron, pues mientras algunos celebraron la ocurrencia, otros hicieron pública su preferencia por Martinoli y compañía.

.@ValMarinR, el fichaje 💣 de una Televisora en 🇲🇽https://t.co/Lq3dRPB6sV pic.twitter.com/cE2QimFtQu

— Goal México (@goalmex) May 14, 2019

Esta no es la primera ocasión que ambas televisoras se alían, recordando que las últimas finales han sido transmitidas por las dos cadenas, sin importar a quién de los dos les correspondían originalmente.

Como dice @enriquebermudez



“Mía, tuya, tenla, te la presto...”#TuLiguillaEnTD pic.twitter.com/VKjtvpDdHX

— Televisa Deportes (@TD_Deportes) May 14, 2019