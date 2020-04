Tejeda: "Estoy contento, he sido exitoso"

Primera División de Costa Rica: El volante de Herediano hace una valoración acerca de lo que fue su carrera hasta el momento.

Yeltsin Tejeda, actual jugador de Herediano y de quien se esperaba mucho más desde que saliera de para jugar en Europa, hizo una especie de balance de su carrera y aseguró sentirse orgulloso de su recorrido.

El ex Evian de y Lausana en , de 28 años, considera que su trayectoria fue "exitosa" y hace caso omiso de las críticas que pueda escuchar.

"Yo estoy muy contento con todo lo que he logrado. Con el paso del tiempo uno va entendiendo que en el fútbol pueden pasar muchas cosas, hay planes pero pasan cosas que todo lo cambian", expresó el actual futbolista de El Team, en entrevista con el sitio Columbia.

En la misma línea, el jugador que disputara los Mundiales 2014 y 2018 con la Selección costarricense comentó: "Yo estoy contento, he sido exitoso, tuve un buen inicio en ligas menores, mi paso por Saprissa, el mundial de , mi paso por Europa, y ahora estar de vuelta en el país jugando con Herediano. Me ha ido bien, estoy muy agradecido con todos".

Por otra parte, a la hora de entrar en detalle del rendimiento personal, el nacido en Siquirres ahondó: "Uno no puede creer que puede jugar 10 ó 15 años jugando al mismo ritmo, al mismo nivel. Uno va aprendiendo cosas. Va dejando cosas en el pasado e intenta ser profesional en todo momento. Yo me preparé al máximo y dónde quiera que he estado siempre di lo mejor de mi"

Foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images