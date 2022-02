Técnico del Wolves quita presión: "No le digo una palabra a Raúl sobre marcar goles"

A nivel individual, Raúl Jiménez está lejos de vivir la mejor campaña con Wolves, sumando hasta ahora cinco goles en la Premier League, contando el que anotó este fin de semana ante Tottenham.

Sin embargo, el aporte del mexicano en el equipo va más allá de los goles. Ayuda con desmarques, jugando de espaldas al arco o abriendo huecos para que sus compañeros ataquen, labores que encantan a su técnico Bruno Lage y que elogió en conferencia de prensa.

Luego de la victoria a domicilio contra Tottenham en la cual Raúl anotó un gran gol, el estratega portugués trató de quitarle presión de los hombros: “La forma en que estamos entrenando ponemos mucha presión (sobre Jiménez). No le digo una palabra a Raúl sobre marcar goles. Si entrenan como a mí me gusta, y juegan como a mí me gusta, lo bueno vendrá".

“Esto es futbol, ​​es muy duro. Sabe que como delantero necesita marcar goles, pero tiene muchas cosas que hacer. No se trataba solo del gol, también tuvo una buena actuación, y eso es lo más importante”, dijo Lage para cerrar.

Jiménez acumulaba un ayuno importante, marcando solo un gol en sus últimas ocho apariciones previo al duelo contra los Spurs.