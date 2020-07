Técnico del Wolves pide a Jiménez no hacer caso a consejo de Tata Martino

El técnico portugués no se mostró muy contento por las declaraciones de Tata Martino.

Por primera ocasión, Tata Martino se atrevió públicamente a expresar sus deseos respecto al futuro de Raúl Jiménez, recomendándole al delantero mexicano fichar con el Manchester United, creyendo que es un proyecto al que se adaptaría perfectamente.

Sin embargo, las palabras del timonel de la Selección mexicana no cayeron muy bien en el campamento de los . El equipo dirigido por Nuno Espirito Santo podría conseguir la proeza de clasificarse a la , pese a tener un plantel mucho más modesto que sus competidores directos.

En conferencia de prensa, el técnico portugués declaró que espera que la cabeza de Raúl esté centrada en el presente: "No es el momento de pensar en algo así. Estoy seguro de que Raúl está concentrado al 100 por ciento en lo que tiene que hacer en los Wolves".

"Hay cosas que no se pueden controlar y a las que tienes que decidir si prestar atención o no. Admiro al Tata, es un gran entrenador, pero sinceramente no es algo que nos distraiga", aclarando tener respeto hacia Martino, pese al descontento que generó su consejo.

Con cinco juegos por disputar, los del Molineaux Stadium se encuentran en el sexto puesto de la tabla, a tres unidades del , cinco del y seis del . Vale la pena recordar que si se mantiene la sanción al Manchester City, clasificaría la quinta posición de la tabla a la Copa de Europa, por lo que solo necesitan desplazar a uno de sus tres rivales directos.