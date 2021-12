Técnico del Newcastle confirma que Santiago Muñoz sufrió una lesión

En el mercado de verano, se hizo oficial la salida de Santiago Muñoz con rumbo al Newcastle, cumpliendo a sus 19 años el sueño de emigrar al Viejo Continente.

Debido a la gran competencia en los Magpies y su poca experiencia en el Máximo Circuito, era más que entendible que el exSantos Laguna primero probaría suerte con el Sub 23. Sin embargo y hasta la fecha, aún no ha debutado.

El técnico de la categoría es Elliott Dickman, quien en entrevista para The Gazette contó los motivos por los que aún no aparece el mexicano: “Santi está lesionado y todavía está haciendo parte de su rehabilitación. Es probable que sea después de Navidad, me imagino, antes de que veamos a Santi en una situación de partido. El staff trabaja muy duro con él intentando que esté listo cuando llegué el momento”.

Sin embargo, no existió claridad al cuestionarlo sobre cuál era la molestia que sufrió el atacante: “No puedo (decir algo), para ser honesto”, contó.

Se espera que a inicios de 2022, Muñoz finalmente pueda probarse con el equipo Sub 23, necesitando que el primer equipo logre salvar la categoría y siga siendo de Premier League el próximo año. Actualmente, ocupan el sitio 19 de la tabla.