Técnico del Deportivo Cali palpita el juego del sábado ante Millonarios

El estratega Azucarero prepara el primer juego de su equipo ante el Embajador y los amantes del fútbol vibran.

y se enfrentarán el sábado en el primer partido de la Liga Betplay después de un largo receso debido a la pandemia de coronavirus. Alfredo Arias, entrenador del Azucarero, avisó que mantendrá la base del equipo que jugó en la primera parte del certamen, pero no descarta modificaciones por el estado físico de los futbolistas.

“Estamos tratando de crear situaciones similares a lo que se enfrenta en un partido, creemos mucho en eso, creo que ir haciendo hábitos esas conductas le dan al jugador la seguridad en la cancha. A diario uno se plantea ese once y mentalmente lo va retocando, como no hemos cambiado seguramente no tocaremos esa base, de acuerdo con la forma en que vea a los jugadores se harán variaciones o no, veremos cómo asimilar el trabajo en estas dos semanas, jugarán los que estén mejor, nunca hay que descartar, hay que tener Plan B o Plan C, según las situaciones físicas previas al partido”, declaró el técnico uruguayo en diálogo con Futbolred.

Además, adelantó cómo serán los trabajos grupales del plantel en los próximos días. “Tenemos una metodología que venimos haciendo hace años, creemos en ella y vamos a seguir, tiene que ver con lo que pensamos que es este juego, asociación en los pases, oposición del rival para atacar o defender y una pelota en el medio, con base en eso haremos espacios reducidos, creación de diferentes situaciones que se parezcan al partido, aunque hoy en día el fútbol no lo podés dividir en ataque y en defensa”, explicó.

Más equipos