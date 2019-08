Técnico de Santa Tecla hace un balance del inicio de torneo

Los periquitos no se la pasan bien en el Apertura 2019.

Rodolfo Góchez, técnico del Santa Tecla, hizo un análisis de su equipo, que solo tiene tres puntos de nueve posibles. Lo más grave son las dos derrotas consecutivas que tienen los periquitos, la última ante Sonsonate.

En declaraciones a elsalvador.com, Góchez expresó: “Muy preocupado, tristes por el resultado, obviamente, y sobre todo por unas situaciones que no estamos sabiendo resolver y que al no saberlas resolver, le damos al equipo (rival) oportunidades, que si no fuera por errores nuestros, ellos no las tuvieran, porque nos agarran bastante adelantados, desprotegidos”.

Pese a este amargo momento en el torneo local, el Santa Tecla ya se encuentra en la siguiente fase de Liga CONCACAF, donde enfrentará al San Carlos, equipo campeón de la Primera División de .