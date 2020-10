El gimnasio, el 'secreto' de Tecatito para mostrar su mejor versión

El delantero mexicano está en el mejor nivel de su carrera, atribuyendo el trabajo físico como una de las claves.

La Selección mexicana logró vencer 0-1 a , en partido de preparación disputado en la Amsterdam Arena. La gran figura del encuentro fue Tecatito Corona, que se robó el show gracias a una muestra de regates y jugadas desequilibrantes.

El magnífico momento de Jesús Manuel no es una casualidad, mostrando al menos en los últimos dos años un nivel descomunal en cada aparición con el Porto, erigiéndose como uno de los máximos asistidores del Viejo Continente.

El atacante de 27 años charló con los micrófonos de TUDN al finalizar el partido, contando uno de los secretos para el altísimo nivel de forma que vive: "Ese trabajo, esa disciplina que en los últimos años he mostrado, he sentido el cambio yo mismo. Por ahí no iba tanto al gimnasio, ahora voy un poco”, aseguró.

Igualmente, Tata Martino en conferencia de prensa se encargó de elogiar el partido de su pupilo, al cual destacó por sus condiciones: “La realidad es que yo, quiero destacar la actuación del equipo, fueron muchos los puntos altos, como le dije a Jesús, es un jugador decisivo, trascendental, destaca por lo bien que juega, no se dimensiona todo lo que trabaja para el equipo, recupera, ha jugado un partido enorme en el que sólo le ha faltado el gol”, aseguró notablemente contento el entrenador argentino.