Tebas: "Messi merece un homenaje como Mejor Jugador de la historia de LaLiga"

Durante la gala del 90 Aniversario de LaLiga

Con motivo de la gala especial por la conmemoración de los 90 años de , habló el presidente Javier Tebas, que tuvo palabras elogiosas para Lionel Messi, al tiempo que excusó su ausencia al acto. "afirmó Tebas sobre la no presencia del argentino.

A Tebas también le preguntaron si creía que había alguna posibilidad de que, en el futuro, Messi abandonase el FC Barcelona. El presidente de LaLiga explicó: "No creo, no creo que se lo replantee. Es el mejor jugador de la historia de LaLiga y yo creo se merece un homenaje en vida, no creo que volvamos a ver en mucho tiempo a un jugador de este nivel" dijo. Al ser insistido por la prensa desplazada al acto, Tebas sentenció "Messi se merece en mi opinión un homenaje a mejor jugador de LaLiga en vida".

Es decir, Tebas sigue convencido de aquella posibilidad que comentó en Goal hace meses, cuando explicó que la idea de crear un Trofeo MVP de LaLiga con el nombre de Lionel Messi sería una buena iniciativa para el fútbol español. Durante el pasado mes de octubre, preguntado a respecto, comentó que “porque si hay un premio al mejor goleador que es el premio Zarra, debería haber también un premio al mejor jugador de la temporada, así que un premio Leo Messi, me parecería una gran idea”.

Por último, Javier Tebas también fue preguntado sobre si sería bueno para LaLiga que regresara Neyumar Junior al fútbol español y concretamente, a LaLiga. Tebas comentó: "A mí me gusta que vengan siempre los mejores jugadores del mundo no sé si Neymar. Y también grandes entrenadores como Mourinho y Guardiola también me gustaría que estuvieran en nuestra Liga".