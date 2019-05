Tebas: "Me preocupa la Superliga 7 sobre 10, cambiaría el ADN de la Champions"

El presidente de LaLiga es tajante en contra de la competición europea que proponen los grandes clubes

Javier Tebas no va a vender barata esta batalla. Si los grandes clubes europeos quieren cambiar la Champions para orillar las competiciones nacionales, él reclamará. Si la UEFA se alinea con esos clubes, peleará. Está alarmado, no lo esconde y es muy claro en sus palabras, la Superliga pone en riesgo todo el fútbol europeo. No es su única lucha, pero se ha convertido en el caballo de batalla prioritario.

“Estoy preocupado, se habla de un proyecto nuevo a partir de 2024. Dicen que es una reforma pero no, es una nueva competición cambiando el ADN de la Champions en cuanto al modelo deportivo. El ADN era que las ligas nacionales eran la fase previa, hasta ahora era un tema muy exclusivo con doce o trece partidos para llegar a la final, quieren cambiar eso”, explicó Tebas en declaraciones a Gol.

Le pone cifra sobre diez a sus miedos. “Estoy preocupado un 7 o un 8”, cuenta el presidente de La Liga. Y va un poco más allá, el problema no es solo que los clubes más grandes quieran un nuevo entorno, sino que la UEFA está a favor. “Yo lo llevo diciendo tiempo, el tema de la gobernanza en el fútbol tiene cambiar. La UEFA se ha convertido en organizadora de competiciones y eso es competencia de las ligas nacionales. O te dedicas a organizar torneos o te dedicas a regular el fútbol europeo. Va a poner en peligro el fútbol europeo”, cuenta antes de recordar que todas las ligas nacionales europeas están en contra de la propuesta.

Tebas recuerda que la organización que pilota todo esto en realidad está presa de los más grandes: “La ECA se habla de una asociación de clubes de todo Europa, pero la dominan diez”. Y recuerda que ya hay opciones de que el fútbol europeo pare por eso: "Si es por lo que se presentó el martes en una reunión, sí, las ligas nacionales corren peligro. Hoy la prensa italiana habla ya de equipos de parar, pero sí, igual se ha ido demasiado rápido, pero es un dato objetivo".

El drama para las ligas nacionales sería obvio en caso de que estos planes cristalizaran. "Con la propuesta de Champions cambia el modelo audiovisual, habría una reducción de unos 500 millones en la liga que pasarían a la Champions y eso reduciría los ingresos de toda la competición y llevaría a más diferencias", explicó Tebas que asimiló la idea a lo que ya se ve en el baloncesto europeo con la Euroliga.

El artículo sigue a continuación

El presidente de La Liga adelanta las maneras que plantea de combatir el nuevo proyecto: “Tenemos una estrategia jurídica, la UEFA no puede hacer esto. Tenemos también una estrategia político-deportiva, queremos convencer a las federaciones. El presidente de la federación francesa ha sido clarísimo, que él no va a dar una licencia a quien compita en ese torneo. De la española no sabemos lo que opinan. Y una respuesta política general, porque el fútbol es importante”. El presidente de La Liga dijo también que, por el momento, se ha detenido tanto la opción de que se juegue los fines de semana como que se reduzcan las ligas nacionales a 18 equipos.

La Superliga Europea se ha convertido en una de las grandes luchas de Javier Tebas, pero este nuevo motivo de preocupación no ha terminado con los anteriores. Sigue en lucha con la federación y con su presidente, Luis Rubiales. "Ojalá acabase [el conflicto] esta tarde. El que va por el carril correcto somos nosotros, lo llevamos demostrando seis años. A Ángel María Villar nunca se le ocurrió saltarse el carril y ponerse en el nuestro. Ahora hay un presidente que se ha saltado el carril. Los números económicos de la liga no son casualidad". Antes de comentar sus problemas con la federación relató el peso que tiene La Liga en la economía y los riesgos que se corren en su opinión si se cambian los planes que hay ahora mismo dispuestos.

🎙️@Tebasjavier presidente de @LaLiga:



➡️ "El VAR se merece un notable alto. Pero con el paso del tiempo estoy seguro de que vamos a conseguir el 10"



📲 #GolazoTebas pic.twitter.com/ciEYrE6k9E — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) 13 de mayo de 2019

La guerra con Rubiales es abierta y no se conceden ni el más mínimo respiro. Tebas, por ejemplo, señala el nuevo formato de la Copa del Rey propuesto por la RFEF como un atraso. "Este formato ya existió y fracasó. Fue la famosa final - . No es que esté a favor ni en contra, es que eso ya ha fracaso y había que estrujarse intelectualmente un poco más. Desde octavos hemos tenido una gran competición", relató.

También fue claro en su opinión sobre la mayor innovación en el fútbol mundial recientemente: "El VAR es de notable alto en mi opinión, aunque nos estamos quedando con el buen sabor de la última jornada. Tenemos que mejorar aspectos, yo estoy preocupado por la desazón de los presidentes, Kiko Catalán por ejemplo, que ha conseguido los objetivos, pero ha tenido cierta desazón todo el año. Yo tengo que analizar muchas jornadas. Si vemos el análisis, las últimas jornadas ha sido diferente el uso. Todo eso hay que corregirlo. Es positivo, pero no nos quedemos en eso, hay que ir a un 10, porque si te quedas en un 7 hay un 30% de injusticia". Además recordó el cambio que hubo desde una queja del , equipo con el que mantiene un enconado enfrentamiento en tiempos recientes.