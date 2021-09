Tebas insiste: "El PSG hace trampas, el Real Madrid no"

"Para saber los motivos por los que se fue Messi, preguntad al Barça", explicó el presidente de LaLiga.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha roto una lanza en favor del Real Madrid y ha vuelto a cargar contra el PSG. Para Tebas, "el Real Madrid ha sido el mejor club de Europa, con diferencia, a la hora de gestionar el tema de la pandemia. Siempre ha tenido rigor presupuestario de su gasto salarial y la estrategia de cesión y venta de jugadores ha sido muy importante, y al no hacer ninguna incorporación su situación es mejor y le permite manejar a una caja y tener acceso a financiación", afirmó Tebas durante el acto de una presentación comercial entre LaLiga y Burger King.

"El PSG hace trampas, el Madrid no"

El PSG "hace trampas". Tebas afirma que si el club madridista está acometiendo la reforma del Bernabéu con un crédito a 30 años "es porque tiene la capacidad económica". Respecto al PSG, volvió a reiterar una crítica dura hacia el club francés y su modelo: "Hace trampas y el Real Madrid no y no es un 'club Estado'. El PSG tiene un gasto salarial cercano a los 600 millones de euros y los derechos audiovisuales en Francia han caído un 40 por ciento, es imposible que pueda pagar y que sus patrocinadores aporten el 30 por ciento más de lo que ingresan el resto del clubes", aseveró.

Sobre si el Madrid podría fichar juntos a Haaland y Mbappé. "Hay que poner mis palabras en contexto. Me preguntaban sobre si el fútbol español estaba arruinado. No lo está y no sólo dije que el Real Madrid podría hacerlo, también que el FC Barcelona no es la ruina que se dice, hay otros clubes de Europa con peores ratios y puede salir si estructura bien la deuda", detalló Tebas.

"Para los motivos por los que se fue Messi, preguntad al Barcelona"

La marcha de Messi. Tebas apuntó que ya se han mensajeado con Joan Laporta, presidente blaugrana, después de que este dijese que tenía "una obsesión enfermiza" con el club tras indicar en una entrevista con 'Sport' que no había hecho todo lo posible por retener a Leo Messi. "Sabe mi opinión y lo que pasó, ratificado por algún testigo, pero no hay que darle más vueltas, Messi ya no está y LaLiga debe seguir trabajando y el Barça debe seguir compitiendo y conseguir los objetivos deportivos. Para los motivos por los que se fue Messi preguntad al Barça", explicó el presidente de LaLiga.