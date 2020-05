Tebas: "Es casi imposible que haya contagios en los entrenamientos"

"Lo que vimos en Alemania es lo que veremos en España", avisa el presidente de la LFP.

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), ha asegurado este domingo que, si bien le "preocupan" los contagios de Covid-19 que pueda haber entre todos los implicados en el regreso del fútbol, "es casi imposible que se produzcan en los entrenamientos".

Tebas, como ya lo hiciera el pasado domingo, habló en 'El partidazo de Movistar', de #Vamos, y reiteró su idea de "jugar todos los días de la semana". Incluso los lunes, y así lo explicó: "Sí, espero que se pueda jugar todos los días y también los lunes. No tendríamos que tener problemas en las once jornadas que nos quedan para jugar los lunes, porque el motivo de los espectadores ya no lo vamos a tener, ya que los partidos van a ser a puerta cerrada. Yo apelo a la sensibilidad de la Federación porque para es muy importante que todos nuestros operadores nacionales e internacionales y todos los aficonados al fútbol español repartidos por el mundo les podamos dar el máximo de días y de partidos de fútbol".

En cuanto a los entrenamientos grupales (a pesar de encontrarse en zonas que siguen en fase 0, los clubes se suman al resto en los entrenamientos grupales), Tebas dijo que "es muy importante ver cómo va pasando de fase cada Comunidad Autómona. Porque los jugadores conviven con otras personas. Nos preocupan los contagios, pero es casi imposible que se produzcan en los entrenamientos".

Tebas aprovechó para felicitar a la , que este sábado volvió a ver cómo el balón rodaba sobre los campos de fútbol. "Hemos tenido un fin de semana de fútbol. He felicitado a la Bundesliga por el esfuerzo que han hecho. Hemos trabajado con ellos en el protocolo... estoy muy orgulloso y es un ejemplo a seguir. Lo que hemos visto en es lo que veremos en ".