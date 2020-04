Tebas “El Barça no está en fichar a Neymar o Lautaro”

El presidente de LaLiga niega que los azulgranas negocien el fichaje de estrellas, están más pendiente de cuando empezamos”.

Javier Tebas, presidente de la Liga, participó en una charla digital organizada por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón llamado “Adea Conecta” en la que repasó varios de los aspectos del fútbol.

Desmintió que "el esté negociando el fichaje de figuras” en alusión a las informaciones que apuntan a que el club azulgrana busca poder sacar adelante las dos operaciones prioritarias que tiene en marcha: la vuelta de Neymar y la llegada de Lautaro Martínez del Inter.

“No están negociando, están más pendientes de cuándo empieza la Liga que de fichar”, aseguró un Tebas que cree que “va a haber trueques, pero ningún club de Europa está en eso”.

Afirmó que “están pendientes de terminar y de los daños y está todo parado”. Recalcó que “ni Neymar ni Lautaro, me he quedado sorprendido, no está en eso el Barça”.

Sus palabras llegan horas después de que Jaume Roures, dueño de Mediapro asegurase que “el Barça ahora mismo no tiene capacidad financiera para fichar a Neymar, es imposible”.