Los tatuajes de Lorenzo Insigne: Cuántos tiene, diseños, fotos y qué significan

El delantero del Napoli y la Seleccion italiana es reconocido por su calidad, pero también por la gran cantidad de tatuajes que tiene.

Lorenzo Insgine es toda una leyenda del Napoli, porque además de ser el único jugador del club nacido en la ciudad de Nápoles, también ostenta una calidad que hace soñar a Italia con un título más a nivel continentla o mundial.

El famoso "24" del conjunto napolitano llegó a ser rechazado por clubes como el Torino o el Inter de Milan debido a su baja estatura (1.63 cm), pero los Azules apostaron por él y hoy deben estar tranquilos por el joven al que arroparon y hoy está convertido en todo un líder.

Además de su gran calidad futbolística, el jugador italiano también es conocido por ser todo un fan de la tinta al contar con una gran catitdad de tatuajes en prácticamente todo su cuerpo. A continuación, en Goal, te decimos cuáles son, cuántos tiene y su significado.

¿CUÁNTOS TATUAJES TIENE LORENZO INSIGNE?

En febrero del 2017, el atacante napolitano confesó en una entrevista con El País que tiene tantos dibujos grabados que ya perdió la cuenta.

"He perdido la cuenta, ya no más, mi mujer ha dicho que uno más y no me deja entrar por la puerta", expresó en tono sarcástico.

¿CUÁLES SON LOS TATUAJES DE LORENZO INSIGNE?

En su pierna izquierda tiene un tatuaje de Diego Maradona enorme y debajo un sol que representa a la Argentina, esto en homenaje al Pelusa por ser su máximo ídolo. Más bajo tiene una grecas gruesas. En la espalda tiene cuatro leones que representan a una familia felina. Mamá leona (su esposa, Jenny), el rey león (Lorenzo) y sus dos cachorros (sus hijos Carmine y Christian). A la mitad de su pierna izquierda, justo del lado externo, tiene un Mickey Mouse. En la parte de atrás del cuello tiene a una familia conformada por mamá, papá e hijo. En todo el brazo izquierdo Insigne tiene flores, grecas y otros diseños. En su antebrazo derecho tiene frases, un 2 romano y dos números 24, uno en la muñeca y otros en uno de sus dedos. La cifra es por el dorsal que porta en el Napoli desde que debutó. En el mismo antebrazo derecho tiene una calaca con casco y algunas iniciales. En su torso tiene tatuado el nombre de Christian, nombre de su segundo hijo. En pantorrillas y muslos tiene un 24 y un ojo. Del lado izquierdo de su pecho tiene el nombre de Carmine, nombre de su primer hijo. En el brazo derecho tiene a una mujer de cabello largo con sombrero.

¿CÓMO SE VEN?

Sin duda, el tatuaje más simbólico de Lorenzo Insigne es el de Maradona, pero en fotos te mostramos todos, o al menos la gran mayoría.