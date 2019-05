Tata Martino: "Me han dejado solo en la Selección"

El DT habló sobre las salidas de Cantú y Te Kloese de la estructura de selecciones nacionales.

El entrenador de la Selección mexicana, Gerardo Martino, se refirió con sorpresa y malestar a la salida de Guillermo Cantú, quien dejará la dirección deportiva del Tri cuando concluya su participación en la Copa Oro 2019.

En el mismo sentido, el Tata explicó que lo han dejado solo, toda vez que la renuncia de Cantú se sumó a la de Dennis Te Kloese, quien optó por el puesto de gerente general del de la .

“Me han dejado solo, me quedó (únicamente) Gerardo Torrado. Cuando suceden este tipo de cosas a tan poco tiempo de haber hablado con ellos y haber llegado a este lugar si es una sensación extraña, gente que ha confiado en mi, los dos me dieron sus motivos. El compromiso es seguir adelante”, detalló en entrevista con ESPN.

Pese a ello, el sudamericano no deja de lado el acuerdo de entregar buenos resultados en la próxima competición en la que estarán interviniendo.

“Estamos trabajando muy bien, muy tranquilos. Estamos ahora con Gerardo codo a codo. Memo (Cantú) nos acompañará hasta el final de la , estamos muy contentos de estar acá y obviamente lamentamos la ida de los dos, pero nosotros seguimos con nuestro plan hacia adelante”, dijo.