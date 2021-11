Tata Martino, en una encrucijada sobre si ha llegado el momento de llamar a Marcelo Flores

A pocos les quedarán dudas de que en estos momentos, Marcelo Flores es el prospecto más emocionante con el que cuenta el futbol mexicano.

A sus solo 18 años, el joven está realizando su proceso dentro de las fuerzas básicas del Arsenal, además de sorprender con su participación en la Revelations Cup con la Selección mexicana, dominando de principio a fin del torneo.

Marcelo es un caso pocas veces visto en el futbol mexicano, pues el joven ha realizado todo su desarrollo futbolístico en el Viejo Continente. Apenas sabe hablar español, conociendo poco del contexto y día a día de la vida en territorio azteca. Sin embargo, en estos momentos parece que será la nacionalidad por la que se decantará en su trayectoria internacional.

Flores también cuenta con los pasaportes canadiense e inglés, por lo cual se encuentra en tiempo de poder probar suerte con alguna de esas selecciones. "Quería ver el proceso de México porque parte de mi familia es mexicana y para mí es importante representar a mi familia y al país, por eso elegí primero México, pero estoy libre para los otros países y decidir", dijo a mediotiempo.

En últimos días, muchas voces han sugerido que la Selección mexicana debería convocarlo ya, siendo difícil analizar qué es lo que más conviene, exisiendo argumentos para ya llamarlo y otros para esperar un poco más. A continuación, en GOAL te los presentamos.

¿POR QUÉ YA DEBERÍA SER LLAMADO?

Es cierto que Flores será un futbolista cotizado. Cuenta con condiciones superiores a los elementos de su edad, además de ser sumamente vistoso en zona ofensiva. Usa bien las dos piernas, conduce con elegancia y para su edad, marca diferencias.

Pese a su nulo recorrido en el futbol profesional, convocarlo ayudaría a blindarlo para la Selección mexicana a futuro, alejando el interés de Canadá e Inglaterra.

En la misma línea, podría otorgar frescura y desequilibrio en zona ofensiva, además del hambre para hacerse un sitio en las convocatorias. Más ritmo que otros futbolistas que no juegan deber tener...

¿POR QUÉ NO DEBERÍA SER LLAMADO TODAVÍA?

Marcelo Flores es un gran prospecto de futbolista, pero aún no completo. Cuenta apenas con 18 años y a diferencia de otros chicos de su edad, no ha disputado ningún partido profesional.

El mexicano es un habitual del Sub 18 del Arsenal, y aún no del Sub 23, como debería ocurrir si los entrenadores de los inferiores Gunners lo vieran más adelantado al proceso de su edad.

Las personas más nacionalistas han puesto en duda su compromiso con la Selección mexicana, debido a que el mismo jugador ha asegurado que le gustaría conocer el proyecto de Canadá y que aún no está convencido de que jugará con el cuadro azteca permanentemente.

La apuesta con este joven tendría como prioridad asegurarlo para el futuro, pero es poco frecuente llamar a la Selección mayor a un joven que no ha debutado. Ha ocurrido en otras ocasiones con todo tipo de resultados. ¿Martino se atreverá?