Tapia evita preocuparse por Agustín Herrera

El director técnico de Comunicaciones realizará ajustes para enfrentar a Antigua GFC.

Mauricio Tapia, entrenador de Comunicaciones, descartó tener preocupación alguna por lo que podrán hacer sin Agustín Herrera, por lo que ahora deberá encontrar alternativas para mostrar su mejor futbol.

“No quiero enviar un mensaje que no es. Me preocupó el momento en el que se lastimó. Ahora no me tiene que preocupar, porque lo que quiero es encontrar soluciones”, mencionó el director técnico.

“Por más que me preocupe por Agustín, no lo tengo. No puedo estar todos los partidos anhelando, porque no soluciono lo que pasa dentro del juego”, indicó.

Tapia sentenció que deberán evitar cometer errores en el encuentro del fin de semana de la Liga Nacional. “Entraron en un bajón y parecía que se les escapaba todo, y ahora ganaron tres juegos seguidos. Me sorprendió mucho el último, porque tenían un montón de bajas y se veía en el análisis un partido más complicado para Antigua que para Guastatoya, y lo pudieron sacar adelante”.