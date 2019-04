Tampico Madero podría emular a Veracruz con pago de multa en el Ascenso

En el Ascenso MX han emulado a la Primera División de manera administrativa.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

, club que perdió la categoría luego de caer con en el Estadio Francisco Villa, tiene una manera de asegurar la permanencia en el para el próximo año futbolístico: pagar una multa económica de quince millones de pesos, tal como lo hará con 120 millones de pesos en la .

De acuerdo al reglamento de competencia en su artículo 23, esto aplicará en caso de que el club que gane la promoción "no se encuentre certificado para ascender a la división de Ascenso MX".

En su apartado Ascenso de Liga Premier a Ascenso MX ha quedado establecido que el equipo que pierda la categoría "estará obligado a pagar quince millones de pesos, los cuales se distribuirán de la siguiente manera: cinco millones al club de la Liga Premier que haya obtenido el ascenso y diez millones al fondo de la división de Ascenso MX para el desarrollo y ejecución de diversos proyectos destinados a aumentar la calidad de la división".

La Federación Mexicana de Futbol establece que quien decida "ejercer la opción de la aportación económica" tendrá que hacer el pago "hasta el viernes siguiente al desarrollo de la Jornada 15 del torneo Clausura 2019 para depositar la cantidad antes mencionada en la distribución correspondiente, así como para acreditar el resto de los requisitos aplicables".

La Jaiba Brava no logró el milagro de evitar el descenso, pues estaban obligados a no perder un solo encuentro y que de Mérida no sumara un solo punto.

El equipo propiedad de Grupo Orlegi esperará al 12 de mayo para conocer si podrán continuar en la división de plata. Los Freseros de Irapuato son líderes de la Segunda División con 66 puntos en 27 encuentros, seguidos de Premier con 57 puntos y Loros de Colima con 56 unidades.