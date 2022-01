Continúa la actividad del Torneo de Verano 2022 con el duelo entre Independiente y Talleres de Córdoba, a las 21.00 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

El Rojo llega minado de problemas. Perdió en su debut 1-0 con San Lorenzo, por eso si no gana se queda afuera de la final. Todavía es el único equipo del fútbol argentino que no realizó incorporaciones, y de hacerlo no podrían jugar a causa de las inhibiciones que presenta el club. Como si fuera poco, a la salida de Silvio Romero se le suma una posible venta de Alan Velasco a MLS. Además, Eduardo Domínguez presentó sintomas y no estará en el banco de suplentes; Domingo Blanco y Sergio Barreto no estarán por una sinovitis en la rodilla izquierda y un desgarro, respectivamente.

Del lado de los cordobeses, comenzará el ciclo de Guillermo Hoyos en reemplazo de Alexander Medina. El mercado de pases le dejó más bajas que altas, y deberá rearmarse pensando en competir en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.