Take Kubo, al Bernabéu por el Coliseum tras chocar con Emery

El Madrid le informó en verano de su intención de que regresara en julio para quedarse. Sin oportunidades en el Villarreal, en el Getafe es un fijo.

A Take Kubo (19 años) le espera hoy en el Di Stéfano un ligero anticipo de lo que se confía en que sea su día a día a partir de julio: la vida en Valdebebas. El japonés visita esta noche (21:00 horas, Movistar LaLiga) con el Getafe a un Real Madrid que el pasado verano le explicó que el plan es que se incorpore a su plantilla para la 2021-22. Y lo hará, después de una breve y complicada cesión en el Villarreal de Emery, con galones de titular en el Getafe de Bordalás.

Ambos técnicos vertebran los últimos meses en la carrera de Kubo. El primero le llamó en agosto para exponerle que, de las muchas propuestas que barajaba, la del Submarino era la más idónea para él. El vasco, que antes había convencido a Fernando Roig de que hiciera un esfuerzo (el préstamo se podía ir entre fijos, variables y sueldo a los siete millones) por el nipón, le dio poca bola. Hasta Navidad disputó 687 minutos en 19 partidos, con un promedio de 36,15 por encuentro y ocho titularidades, cinco de ellas en Europa League, donde marcó un gol y repartió tres asistencias.

De apartado por Emery a titular con Bordalás

El adiós de Kubo en La Cerámica se produjo de forma muy delicada, dejando de contar para Emery desde el 19 de diciembre. Según entendieron en el Real Madrid y el entorno del jugador, ese fue su modo de señalarle una puerta de salida que él prefería no cruzar. Más aún, el entrenador acabó apartando al atacante del grupo en la ciudad deportiva en su última semana. El 19 de enero, Dani Parejo, hombre fuerte del vestuario pese a su reciente incorporación, le echaba un capote en El Larguero al japonés. "Es un chico que nunca puesto una mala cara, nunca ha puesto un mal gesto ni un mal comentario. Al revés, trabajador, ha sido positivo, pero es verdad que al final estás en un club top, con grandísimos futbolistas, y al final él el año pasado juega en el Mallorca, es su primera temporada como profesional", dijo sobre la actitud y el compromiso del madridista.

Viendo a Kubo en el callejón, José Bordalás había entrado en escena. El alicantino, que ya le quiso en el anterior mercado, aprovechó la coyuntura para pescar en río revuelto. Aunque el efecto de Take y Aleñá, llegados juntos para revitalizar al Getafe, ha bajado un poco, el equipo ha mostrado con ellos síntomas de crecimiento: ha pasado del puesto 16, a un punto del descenso, al 14 y a cuatro de las plazas que todos temen. En su estreno, de 26 minutos y sin haberse ejercitado con sus nuevos compañeros, el japonés fue clave para el 1-3 en Elche. Luego fue titular ante el Huesca (victoria 1-0), el Athletic (derrota 5-1), el Alavés (0-0) y el Sevilla (3-0 en el Pizjuán). Ahora, elegido en febrero como como el décimo joven más prometedor del mundo por la prestigiosa Four Four Two, se prepara para el Di Stéfano, donde en junio gustó con el Mallorca. Aunque la planificación del Madrid puede variar si no continúa Zidane, la próxima vez que pise ese césped, salvo sorpresa, Kubo vestirá de blanco.