Tagliafico en Goal: "El sueño es ser campeones aunque estamos en un momento de recambio"

El lateral zurdo de Argentina habla de las aspiraciones de la 'albiceleste' antes de la Copa América y después de brillar en el Ajax de De Jong.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Nicolás Tagliafico (Rafael Calzada, , 1992) es una de las sensaciones de la selección argentina. Tras despuntar con el impresionante que barrió de la al y a la , entre otros, se ha convertido en uno de los jugadores de moda en el panorama futbolístico internacional y ahora solo espera poder trasladar su buen momento a una albiceleste de la que fue capitán en ausencia de Leo Messi. Exquisito en el trato, habla como juega, con la misma elegancia y sobriedad que ha exhibido en el césped durante los últimos años.

El Ajax sorprendió este año a todo el mundo. ¿También a sus jugadores o se esperaban ofrecer tan buen rendimiento?

"Queríamos hacer la mejor Champions League posible pero si me decían que íbamos a llegar hasta las semifinales no me lo hubiera creído porque no está al alcance de cualquiera habiendo tantos equipos de élite. Fue algo increíble por este motivo, tuvimos que jugar tres partidos de eliminatoria y nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos".

¿Cómo se les juega al Real Madrid tricampeón de Europa y a la Juventus heptacampeona de sin sentir la más mínima presión?

"Nunca nos interesó pensar en quién teníamos enfrente, solo pensábamos en aplicar nuestro estilo y tratábamos disfrutar en la cancha, eso es lo que nos hizo llegar hasta allí".

Usted ya se probó en Europa, sin demasiada suerte en su primera etapa. ¿Por qué decidió volver a intentarlo, esta vez en el Ajax?

"Tuve una etapa por Europa que fue muy corta pero tenía ganas de regresar. A cualquier jugador sudamericano le apetece jugar aquí. Tuve la posibilidad de jugar en el pero me decidí por el Ajax por su idea de juego y la idiosincrasia que tiene, es un fútbol que me gusta mucho y sabía que podía lograr grandes cosas. Es cierto que la liga holandesa hoy no es tan competitiva pero el Ajax sigue siendo un club muy grande que siempre está peleando y tuvimos la suerte de hacerlo también en la Champions League".

Sin embargo, no es habitual que haya argentinos desputando en el Ajax...

"Hoy en día en el fútbol moderno salen jugadores de todas las partes del mundo y hay scouters en todos los rincones. Me parece que en el Ajax buscaban algo distinto cuando se fijaron en mí, normalmente se fijan en promesas que puedan convertirse en grandes jugadores. En mi caso buscaban a alguien con algo más de experiencia y agresividad, de ahí que miraran en Sudamérica, porque querían algo distinto al jugador holandés, y aparecí yo. Tuve mucha suerte desde que puse los pies en Amsterdam, creo que fue bueno para ambos, para el club y para mí".

Allí ha logrado reconocimiento individual y colectivo en Europa, con partidos sonados como ante el AEK o el Bayern. ¿Se siente hoy mejor jugador que cuando llegó hace dos años?

"Creo que sí, he aprendido un montón de cosas, especialmente a la hora de leer el juego. También en Independiente jugábamos de esa manera pero aquí se multiplicó todo. Además me tocó enfrentarme a rivales de élite, a gigantes de Europa, y esa experiencia te sirve y te hace mejorar".

¿Qué le puede aportar hoy a la selección argentina?

"La experiencia, haber disputado la Champions League a esa intensidad y a ese nivel, va a ayudarme mucho. Intentaré ayudar al equipo a partir de todo lo que aprendí a pesar de que se trata de otro sistema táctico y otros compañeros. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible y creo que si todos aportamos lo que hacemos en los clubes nos va a ir muy bien".

¿Cuál es el objetivo del equipo en la ?

"Pensamos en hacer una gran Copa América, no pensamos en salir campeones. Queremos hacer el mejor papel posible, todos tenemos el sueño de ser campeones aunque estamos en un momento de recambio y el objetivo final no es salir campeones sí o sí sino formar un buen grupo como para hacer todo lo posible para ser ganadores. El objetivo último es hacer una gran Copa América".

¿Cómo ha evolucionado el equipo desde el Mundial de Rúsia, en el que usted fue una de las mayores luces de la selección?

"Solo somos ocho de los que estuvimos en el Mundial, se ha producido un cambio que tenemos que seguir puliendo y trabajando porque hay que pensar en cosas nuevas y hay jugadores que no han jugado juntos. Creo que nos va a servir, ojalá sea así, pero también sabemos que la selección no es lo que era y que tenemos que trabajar mucho".

¿Por qué Scaloni es la mejor opción para dirigir a la selección argentina?

"Fue él quien decidió tomar la selección en un momento en el que no todos querían agarrar al equipo. Él estuvo convencido de que podía ayudar y por eso mismo es el encargado. Como jugadores tenemos que apoyarle e ir todos juntos. No solo los futbolistas y el cuerpo técnico, también la afición y los periodistas tenemos que ir todos a una para hacer lo mejor".

Por cierto, ¿cómo es eso de entrenar con Messi?

"Es complicado tenerle de rival y un plus verle en tu equipo. Tenemos que trabajar mucho para no sobrecargarlo de presión y que pueda divertirse".

¿Qué se siente al lucir el brazalete de capitán de la albiceleste, como hizo en ausencia de Messi?

"Tuve la suerte de usar la cinta de capitán, sí. Pero era una etapa de recambio tras la Copa del Mundo y luego tuve la confianza del entrenador aunque siempre supe que sería de Leo cuando regresara porque él es el capitán, es algo que sabemos todos, pero yo he tratado de aportar lo mío desde el lugar en el que esté, sea capitán, titular o un suplente más. Siempre trato de ayudar".

Messi jugará el año que viene junto a De Jong, al que usted conoce bien. ¿Le han preguntado mucho por él y por De Ligt los últimos días?

"Con De Ligt no sabemos todavía qué va a pasar pero sí me han preguntado sobre De Jong varios compañeros porque les ha sorprendido su manera de jugar. A mí mismo también me sorprendió la primera vez que le vi en el Ajax. Es un jugador que está entre los mejores centrocampistas del mundo. La verdad es que los dos son muy buenos. Frenkie tiene mucha calidad y es muy inteligente a la hora de jugar. También Matthijs, tiene mucha personalidad y unos conceptos técnicos y tácticos muy importantes. Es normal que se fijen en ellos y ojalá les vaya bien a los dos. A Frenkie le irá de maravilla en el y a Matthijs le irá bien a cualquier parte donde vaya con su personalidad y solo diecinueve años. Tiene toda una carrera por delante para disfrutar".

Holandeses ellos, uno se va y el otro parece que lo confirmará dentro de poco. Argentino usted, ha decidido quedarse en el Ajax. ¿Por qué?

"En su momento salieron algunas cosas como para cambiar de club pero hace poco que estoy en el Ajax y decidimos con el club que lo mejor era quedarse un año más y tener una salida en julio del año que viene. Esta temporada llegamos a semifinales y significa que somos uno de los mejores equipos de Europa. Estoy muy cómodo en Amsterdam, la gente me quiere y en el club estoy muy bien. Así que está bien seguir disfrutando de todo esto un año más y el año que viene ya veremos".

Sin embargo el interés de grandes de Europa, como el Atlético, no para de crecer. ¿Le seduce entrenar a las órdenes de Simeone?

"El Atlético es un gran club, siempre pelea en la Champions League y en la Liga española, es un club de élite y siempre seduce pero ahora estoy enfocado en el Ajax y la selección, solo pienso en hacer el mejor papel posible en lo colectivo y lo individual y si estuvieran interesados ahora también lo estarán dentro de un año si mi rendimiento es bueno. Pero tengo que estar tranquilo y seguir haciendo las cosas bien y luego ya veremos qué pasa".