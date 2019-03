Tras la inolvidable final de 2018 entre Boca y River, la Supercopa Argentina 2018 se definirá entre el Xeneize y Rosario Central.

A continuación, te contamos todos los detalles del duelo en el que el equipo de Gustavo Alfaro y el Canalla buscarán sumar una nueva estrella a su palmarés.

El certamen, que se disputa desde 2012, enfrenta a los campeones de los dos principales certámenes del país: la Superliga y la Copa Argentina. Boca se clasificó luego de coronarse en la temporada 2017/18 de la Primera División, mientras que Rosario Central llegó después de derrotar por penales a Gimnasia en la final de la Copa.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE JUEGA?

El método de disputa es a partido único, en estadio neutral y con definición por penales en caso de empate. Si bien se había anunciado el 4 de abril como fecha inicial para disputar la final, hubo cambio de planes: CONMEBOL reprogramó partidos de la Copa Libertadores para que los equipos no pierdan a sus jugadores convocados para la fecha FIFA de fines de marzo. De esta manera, Boca y Central tendrán otros compromisos durante esa semana y no podrán disputar la Supercopa: el Canalla enfrentará al ganador de Atlético Nacional-Libertad ese jueves 4, mientras que el Xeneize lo hará dos días frente a Atlético Paranaense. Por el momento, la final de la Supercopa Argentina no tiene fecha definida, aunque sería el 2 de mayo.

SEDE

Aunque resta la confirmación oficial, es un hecho que, por primera vez desde que se disputa, el certamen repetirá la sede de la edición anterior: la Supercopa se jugará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, mismo escenario donde River venció 2-0 a Boca. Anteriormente se había jugado en Catamarca, San Luis, San Juan, Córdoba y La Plata.