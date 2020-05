¿Sueño imposible? El último guiño del PSG a Cristiano Ronaldo

Nasser Al-Khelaifi, presidente del club galo, se sale en elogios hacia la estrella de la Juventus; ¿jugará CR7 en el Parc des Princes alguna vez?

Hace no mucho tiempo, el nombre de Cristiano Ronaldo circulaba a menudo por el Parc des Princes. El rumor que relacionaba al genio portugués con el PSG ha disminuido desde entonces, pero podría reavivarse rápidamente al leer los comentarios realizados por Nasser Al-Khelaifi, presidente del club galo, en una entrevista concedida este lunes a France Football.

En ese sentido, el directivo no ha ocultado todo lo piensa de la estrella lusitana. En términos generales, elogió su pasión por la profesión y también su regularidad al más alto nivel: "Año tras año, muestra una determinación única, una fuerza extraordinaria de carácter", dijo Al-Khelaifi. "Sigue animado y quiere mejorar todos los días, siempre supera sus límites. Admiro ese deseo implacable, es un gran ejemplo para todos los deportistas en formación", agregó.

Si esto no es un guiño al cinco veces Balón de Oro, lo que ha hecho Al-Khelaifi se parece bastante. ¿Estaría listo para apostar por el ex madridista cuando éste tenga 35 años, teniendo en cuenta que no lo hizo en el momento en que el portugués estaba en su plenitud física y deportiva? Por ahora parece poco probable. Los fanáticos del , sin embargo, tienen derecho a soñar. No hay que olvidar que, en 2018 y tras ganar el Goal 50, Cristiano también elogiaba al PSG cuando jugaba en el Real Madrid.

Si Ronaldo firmara por el PSG algún día, será sin duda la estrella más grande que haya usado esa camiseta. Pero, mientras tanto, esta distinción honoraria se la disputan Zlatan Ibrahimovic, Neymar y Kylian Mbappé. En este sentido, Al-Khelaifi no ocultó su amor por la estrella sueca. "Pensando en todos los jugadores que han estado con nosotros desde el comienzo de nuestro proyecto con el PSG, podría destacar el paso de Zlatan Ibrahimovic por su carácter, su liderazgo, su carisma y su capacidad para hacer las cosas. Siempre fue confiable, y cuando la situación lo exigía, supo cómo enfrentar los desafíos del momento”, dijo.

Por otro lado, Al-Khelaïfi hizo una mención especial a David Beckham. "También debo citar a David Beckham", dijo. "Aunque solo estuvo en el PSG por un corto tiempo, tuvo un efecto transformador en nuestro club. Su inversión en capacitación, su preocupación por aplicar cada detalle en cada momento, su determinación por tener éxito, su gusto por el trabajo en equipo y su aura natural fueron activos extremadamente valiosos", señaló.