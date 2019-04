Suárez: “Soy el único que ha ganado la Bota de Oro a Messi y CR7 en 5 años”

El uruguayo se ha sincerado en la prensa inglesa. Luis Suárez, delantero del FC , ha concedido una entrevista al diario británico ‘The Guardian’ unos días antes de enfrentarse al , su ex equipo. Además de analizar la eliminatoria ante los ‘red’, el atacante del Barça también ha aprovechado para reivindicarse como uno de los grandes ‘9’ del fútbol mundial. Sencillamente, porque lo es. Y no lo dice él, lo dicen sus números de cara a portería.

Después de que le hayan recordado que ha anotado 11 goles en los clásicos ante el y que en las últimas cuatro temporadas ha marcado más goles que Cristiano Ronaldo en la Liga, con un total de 176 goles en todas las competiciones, Suárez aprovechó para reivindicarse; “Tal vez hay jugadores que son mejores con el márketing”, apunta. “No tengo un ego lo suficientemente grande como para darme la vuelta. Decir: ‘Soy el mejor número 9’, ‘El Barcelona nunca tuvo un ‘9’ como yo’ o algo así, Los números están ahí. Sé que soy el único jugador que le ha quitado la Bota de Oro a Messi y Cristiano en cinco años”, explica Suárez.

En esa entrevista, Suárez también habla de la fuerte mentalidad que hay que tener para jugar en el Barça: “Los jugadores del Barcelona tienen que vivir con críticas constantes: hay que tener la fuerza mental interna para superar los malos momentos”, afirma Suárez.

Y por último, también se refiere a la situación de Coutinho en el club blaugrana. “Philippe es un amigo, es joven y trato de aconsejarlo. En el Liverpool demostró ser el jugador que es. Fue duro para mí y le dije que sería lo mismo. Tienes que aceptar las críticas, pero lo más importante es que está cómodo, feliz, sus compañeros de equipo confían en él", apuntó el uruguayo. También reclama que los aficionados apoyen a Coutinho. “Si quieren ganar la Champions y todo, tienen que estar con el jugador”, señala