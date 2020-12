Stefan Savic, jugador del Atlético de Madrid, en Goal: “Si no ganamos la Liga no será un fracaso"

Sobre el duelo ante el Salzburgo cree que "no hace falta hablar porque es una final" y sobre Simeone asegura que "tiene la ilusión del primer día”

No hace prisioneros en el área y su nombre de guerra es "El muro de Mojkovac”. Se trata de Stefan Savic (enero de 1991, Montenegro), que lleva seis años en el y es uno de los líderes del vestuario del Cholo Simeone. El defensa montenegrino ha atendido en exclusiva a Goal para repasar la actualidad rojiblanca, en la previa del duelo decisivo ante el Salzburgo en la Champions. Savic se ha referido al gran momento que atraviesa el Atleti, líder de la Liga, y también a sus raíces como jugador, a sus orígenes en Montenegro y a la figura de su padre, que falleció cuando él tenía apenas 19 años y sigue siendo su gran referencia vital.

Os sale absolutamente todo en Liga, estáis invictos, ocho victorias…mucha gente diciendo que sois los favoritos. A la gente del Atleti no le gusta eso de ser el “favorito” y vais 'partido a partido',pero es una obviedad que ahora mismo…estáis muy bien

“Estamos muy bien, pero a nosotros no nos gusta ahora hablar de cómo terminará la Liga. Es muy pronto para hacer cálculos para ganar la Liga. Estamos muy bien, hemos ganado ocho partidos, pero no salimos de nuestro “partido a partido” y ojalá cuando acabe el año podamos ganar algún título. Ojalá podamos seguir en esta línea hasta final de temporada”.

Queda mucho y a nadie le dan una copa por diez partidos pero no paro de escuchar que si el Atleti no gana la Liga será un fracaso ¿cómo va ser un fracaso no ganar la Liga?

“No es un fracaso si no ganamos la Liga, seguro. Hay otros equipos muy buenos. Nadie nos puede obligar a ganar nada. El equipo intenta cada año ganar títulos. Eso es así. Hemos ganado la , hemos ganado la Supercopa, estuvimos muy cerca de ganar la Chamapions y vamos a pelear todos los títulos. Este equipo tiene mucho potencial pero todavía es temprano para saber cómo acabará esta temporada”

Siempre habéis sido un vestuario muy unido, pero ahora lo parece aún más. Casi como hermanos. Se vio el otro día con Marcos Llorente, el último partido con Lemar. El ambiente que trasladáis parece extraordinario..

“Hay un ambiente familiar como siempre ha sido en el Atleti, desde mi primer día. Había gente en el Atleti cuando yo llegué que se preocuparon en enseñarnos qué significa el Atleti . El Atleti es primero una familia. Es un club, pero antes de eso somos todos como hermanos y sólo así se pueden conseguir grandes cosas. El año pasado fue un año de transición y ahora este año han llegado nuevos jugadores y eso se manifiesta dentro del campo

Parecéis muy seguros con el balón en los pies y sin él. Seguís conservando la fortaleza defensiva, pero con balón estáis muy seguros. En tu caso particular, estás realmente seguro con el balón. ¿Es así?

“Puede ser que con el cambio de sistema estamos más seguros y tenemos más opciones de tocar el balón. Tenemos jugadores más ofensivos y que saben tocar más. El míster sabe aprovechar los jugadores que tiene y estamos bien con balón no sólo en fase ofensiva. Lo importante es el bloque. Y si mantenemos ese bloque podemos ganar muchos partidos”.

¿Cuál de los dos sistemas hace que Savic se sienta más seguro?

“Me siento cómodo en los dos sistemas. Antes de llegar al Atleti jugué años con 3-5-2, no es un sistema nuevo para mi. Luego jugué 4-4-2 en el Atleti. Es bueno tener alternativas y diferentes sistemas. No se puede jugar siempre del mismo modo, ni con el mismo sistema. A veces depende del adversario y Simeone sabe alternar bien estos sistemas. Depende siempre de cómo sea el partido. Ahora tenemos muchos beneficios con estas alternativas”

Salzburgo. Partido importante para el club por tema económico y deportivo. Es una final ¿qué espera el Atlético de Madrid de ese partido?

“Somos conscientes de que es una final para nosotros y para el club. Sabemos lo importante que es pasar la fase de grupos. Estamos concentrados, trabajando mucho y vamos a ir a ganar el partido. Igual no nos sale bien, pero no vamos a ir a empatar. Tenemos que ir a ganar el partido y tenemos un equipo que está muy bien y está en forma y sería una pena no pasar la fase de grupos”

¿Habrá un mensaje especial entre los jugadores y el míster de cara a Salzburgo?

“No hay que hablar mucho. Todos sabemos lo que nos jugamos. Cada uno debe asumir su responsabilidad, es un partido vital y queremos llegar hasta lo máximo que podamos en Champions”

El …Si ganáis dais un paso muy importante en la carrera por la Liga…Serían nueve puntos de distancia con ellos en caso de victoria…

“Viendo cómo estamos en la Liga nos separamos más del Madrid y del Barça. Hay que estar atento y hay que pensar en que primero va el Salzubrgo. El derbi significa mucho para nuestra gente. Es un partido que todos queremos jugar. Sabemos la rivalidad que tienen Atleti y Madrid y estamos preparados para ir a ganar ese partido”

Se habla de la influencia de Simeone en el Atlético de Madrid pero ¿cómo se define a Simeone? Hay grandes entrenadores como Guardiola o Mourinho pero ¿qué tiene el Cholo que es especial?

“Simeone es especial. Nunca vi un entrenador que después de tanto tiempo en el club siga con la misma ilusión o incluso más que el primer día. Nos muestra una energía increíble y esta energía la transmita a los jugadores. Eso se nota. Cada partido que jugamos él lo vive como si estuviera jugando. Cada partido que jugamos muestra una pasión impresionante y ojalá nosotros sigamos teniendo la pasión y energía que transmite él”.

Energía, me gusta esa palabra porque define a las personas. ¿Qué hay de la de Savic? La energía que emanas en el campo es la de un defensa duro, rocoso, serio y concentrado pero cuando no están las cámaras tienes tu sentido del humor..

“(Risas). Siempre en el campo intento ser un guerrero, alguien que no se rinde nunca, pero es verdad que fuera del campo, no parezco tan serio como parece. Me gusta bromear y me gusta estar siempre con los chicos bromeando en el vestuario”

Me han dicho que entre Oblak y Savic hay muy buena relación ¿algún chiste os contaréis no?

“Somos amigos. Cuando llegué aquí, Jan me dio mucho cuando llegué aquí. Al principio no hablaba español y Oblak me ayudó mucho. Llevamos años ya aquí y es normal que seamos grandes amigos. Además tenemos una edad parecida y más allá de ser un gran portero es aún mejor amigo”

Has hablado de la unión y de la amistad, pero quería retrotraerme a los comienzos. ¿Qué recuerda Savic de sus inicios?

“Siempre quise jugar al fútbol. Soy consciente de lo difícil que es llegar. Muchos de ustedes no saben lo difícil que es salir de Montenegro y jugar. Salir de una ciudad muy pequeña, de Mojkovac, con diez mil habitantes y después llegar a . Luego pasé por al Man. City estando muy joven, decidí salir de allí para jugar más. Después llegué a la donde maduré y luego di un paso adelante para llegar al Atleti. Estoy muy contento y orgulloso de los seis años que llevo en el Atleti. Me queda mucho todavía para mostrar”

Quería fijarme en la figura de tu padre, que falleció, pero fue un gran ejemplo vital y una fuente de inspiración. ¿Qué recuerdas de tu padre y qué ejemplo te dio para tu vida?

“Mi padre fue un ejemplo para mí, una referencia de vida. Siempre fue un tipo serio, alguien que me enseñaba el camino de la vida. Con 19 años me quedé sin padre. Fue un golpe duro para mí, pero también estaba consciente de que tenía que seguir. Debía seguir por mi madre y por mi hermana. Tenía que dar un paso adelante y ser yo, con 19 años, el responsable con 19 años de mi familia. Este momento tan duro para mí me invitó a no dejar de pelear en la vida. Fue un momento duro para mí pero lo superé. Hay situaciones de la vida que te enseñan cada día. Nunca sabes qué puede pasar, siempre tienes que tener a tu familia ahí. Y si mantienes tu familia unida, se puede conseguir todo”.

¿Cómo habéis vivido el coronavirus? ¿Cómo lo ha vivido Savic?

“Vinimos después del partido del y cuando llegamos estalló todo, fue una situación nueva para todo el mundo, muy extraña. Mi familia estaba en Montenegro y estábamos separados. Nos quedamos encerrados aquí. Pudimos hablar, pero el país está complicado y viviendo un momento duro. Ojalá pase pronto esto rápido. Ahora no puede venir nadie de mi familia ni nadie de mi país a visitarme y estoy aquí sólo, pero hay que estar fuerte mentalmente. Por suerte tengo aquí a mi otra familia, la gente del Atleti, que me hace sentirme fuerte en este momento".

Curiosidad personal. Todos habláis mucho de Joao Félix, pero en los entrenamientos y en los partidos se ve mejor. Se habla de que tiene un gran futuro y de que puede ser algún día Balón de Oro pero ¿es tan bueno Joao como parece?

“Es un jugador diferente, algo que no teníamos en la plantilla. Es un chico todavía joven, tiene margen para crecer y hay que dejarle tranquilo. Ha elegido el mejor club posible para crecer. Un club que le permitirá luchar por títulos. Tiene mucho futuro y si sigue así, no tengo ninguna duda de que puede conseguir ser un gran jugador o ser Balón de Oro, pero antes de eso tiene que ganar algo con el club”

Ha vuelto el fútbol, es cierto… pero sin la gente. ¿Se echa de menos a la afición del Atleti en el campo?

“Claro que les echamos de menos. En este momento fíjate cómo estaría el campo con la gente. Imagina cómo sería este gran momento con nuestra gente. El Metropolitano estaría explotando. Ojalá la gente pueda estar sana lo antes posible. Que no tarde mucho, porque sabemos que ellos son un jugador más para nosotros

Stefan, un auténtico placer haber podido tenerte con nosotros. Me quito el sombrero con lo que estás haciendo dentro y fuera del campo y decirte que me has emocionado con las palabras sobre tu padre. Esté donde esté, estará orgulloso de ti, seguro.

"Muchas gracias a ti, encantado de conocerte".

Rubén Uría