Stam, en Goal: "Messi es el mejor por lo que hace y la presión en la que lo hace"

El ex central holandés afirma en Goal que el rosarino "merece el Balón de Oro más que nadie", incluso que su compatriota Virgil Van Dijk.

Leo Messi sigue siendo el mejor futbolista del mundo y mereció ganar el sexto Balón de Oro aunque fuera a un compatriota suyo como Virgil Van Dijk y así lo ha explicado en declaraciones en exclusiva a Goal el que fuera internacional holandés y campeón de todo a nivel de clubes Jaap Stam.

"Me hubiera gustado darle el Balón de Oro a Virgil porque creo que hizo un gran año y no es que no quiera que no lo gane, es que veo a Messi y en lo que hace año tras año, marcando y generando ocasiones para sus compañeros bajo la presión en la que lo hace, y creo que lo merece más que nadie" comentó el ex de , , y , entre otros.

El central asume, además, que "normalmente un defensa suele estar infravalorado y la gente no piensa mucho en ellos, aunque poco a poco va mejorando y los aficionados aprecian cada vez más el trabajo de defender bien". En esta línea vaticinó que "los goleadores también ganan más dinero y atraen más atención, siempre fue así y lo seguirá siendo en el futuro".

Sin embargo, en lo que refiere al mejor del mundo e incluso yendo más allá de la mayor cuota mediática que gozan los delanteros con respecto a los zagueros, sólo hay un aspirante. "Mirando al fútbol de hoy sigo pensando que Messi es el mejor, si hablamos del Balón de Oro creo que fue una decisión justa la de entregárselo".