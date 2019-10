Sport: Iván Rakitic, candidato a salir del FC Barcelona

Iván Rakitic es uno de los protagonistas de la actualidad del FC , y no precisamente por su buen rendimiento en el terreno de juego. Según el diario 'Sport', el croata es un candidato a marcharse de la Ciudad Condal.

Tras solo ser titular en un encuentro en los 10 que se llevan de temporada, el que ha sido uno de los fijos de Ernesto Valverde ha visto como su situación en el Barça ha cambiado de forma radical.

La llegada de Frenkie de Jong y la consagración de Arthur han sido dos de las claves de la suplencia de un Rakitic que desde que llegara del , en el año 2014, ha sido un jugador habitual en los onces culés.

Con el técnico cacereño, el ex de o Sevilla ha jugado más del 90% de los partidos (109 de los 118 que ha disputado Valverde como entrenador blaugrana), viendo su participación claramente reducida en este inicio de temporada.

Hace unos días, Rakitic concedía una entrevista en la que dejaba clara su idea de jugar en el Barça. "No sé qué vendrá ahora. Está siendo duro porque quiero jugar y no ser solo parte del equipo. Haré todo lo posible para intentar cambiar la situación. Me quedan dos años de contrato y no hay mejor que sitio en el que jugar que el Barcelona, el mejor club del mundo, pero yo necesito jugar y no solo disfrutar de paseos por la ciudad y la playa", reconocía a "24sata", un medio croata.

Solo 186 minutos tanto en Liga como en Champions son el balance esta temporada de un Rakitic que solo fue titular en el encuentro ante el , en el que el Barça cayó de forma estrepitosa por dos goles a cero.

Además, el club de la Ciudad Condal no ha renovado ni mejorado el contrato del internacional por , a pesar de que en más de una ocasión ha pedido públicamente que se revisara su vinculación con el cuadro azulgrana.

Sobre su posible salida, están atentos varios equipos, entre los que destaca el , que en varias ocasiones se ha interesado por la situación de un Rakitic descontento con su situación en Barcelona.

El precio que el Barça ha tasado a su centrocampista es de 40 millones. Sin embargo, la idea de Rakitic es continuar en el equipo en el que ha conquistado Liga, Copa y Champions, entre otros títulos, pero si no hay hueco para él, la única opción es marcharse para disfrutar de más minutos.