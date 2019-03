Soto palpita el duelo ante Saprissa: "Esperamos comportamos como el campeón"

Primera División de Costa Rica: El polémico entrenador de Herediano habló en la previa del gran clásico ante los Morados del domingo.

Con la clasificación al cuadrangular bastante complicada, Herediano enfrenta el Clásico de este domingo ante Saprissa con ganas de darle una alegría a su público que tuvo que seguir una campaña irregular del Florense en este Torneo Clausura.

A horas para que la pelota empiece a rodar por el terreno de juego, el entrenador de los de Heredia, Jafet Soto, ya comenzó a palpitar el partido ante el líder del campeonato. Aunque también, en conferencia de prensa, se le consultó de muchos temas extra-futbolísticos.

Tras ser consultado sobre su polémica personalidad, dijo: "Me parece que es no es ninguna estrategia ni mucho menos, es solo fútbol y es el fútbol lo que tiene que sonar. El fútbol es dinámico y no solo en la cancha. El fútbol es lo que debe sonar y se le debe meter pasión, cada quién tiene su forma de vivirlo. Lo importante es que siga creciendo, que los empresarios crean en él y lo sigan masificando para que puedan promocionar sus productos como hoy Arroz Tío Pelón".

También se refirió a su ida y vuelta de declaraciones con Walter Centeno: "Los que jugamos al fútbol sabemos esto es así. El domingo son 11 contra 11 en la cancha, donde esperamos un arbitraje de calidad, esperamos que sea así y no se note. El partido se va desarrollar cada y cada uno apostará por sus armas, cada uno tendrá su estilo, su forma de ver el fútbol y por supuesto como no reconocer el trabajo de Walter (Centeno) tanto en Grecia como el Saprissa. Ellos van a enfrentar al campeón y esperamos comportamos como el campeón.

"Mi trabajo lo vivo con pasión, con intensidad. Defiendo la causa que me toca y al final esto para mí no es personal. El que quiera llevarlo fuera de la cancha yo no estoy de acuerdo porque esto es fútbol", explicó acerca de las rivalidades.

"Por mi formación he visto en el fútbol mexicano que Ricardo Ferreti del Tigres y el Piojo (Miguel Herrera) se tiran antes del partido se dan la mano en la cancha y después del partido se vuelven a tirar en la conferencia de prensa. Mourinho también dice que el partido empieza con la conferencia de prensa y termina en la conferencia de prensa. El fútbol no es de 90 minutos, se vive el tiempo que uno quiera vivirlo", cerró.