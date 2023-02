Sorteo de las semifinales de la Champions League 2022-2023: cuándo es, a qué hora es, cómo funciona y equipos clasificados

El sorteo se celebrará el día 17 de marzo en Nyon

La UEFA Champions League busca nuevo campeón. La edición de 2022-2023 sigue su curso y tras los cuartos de final tendrá lugar la ronda de semifinales en la que los cuatro mejores del torneo se encontrarán a tan sólo tres partidos de convertirse en campeones de Europa.

Sorteo de los cuartos de final de la Champions League 2022-2023: cuándo es, a qué hora es y cómo funciona

EVENTO Sorteo semifinales de la Champions League 2022-23 FECHA 17 de marzo de 2023 HORA Por determinar SEDE Nyon (Suiza)

Ya se conoce la fecha, la hora y la sede del sorteo de los cuartos de final de la Champions League 2022-2023 y será el viernes 17 de marzo en horario aun por determinar y como viene siendo habitual se celebrará en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza). El sorteo se celebrará tras haberse realizado el sorteo de cuartos de final.

En cuanto a cómo funciona el sorteo los puntos clave son:

El sorteo contará con cuatro equipos clasificados de la ronda de cuartos de final. En esta ronda desaparecen los condicionantes del sorteo y cualquier equipo podrá enfrentarse a cualquiera de los otros siete clasificados. Podrán enfrentarse equipos del mismo país y también equipos que coincidieran en la fase de grupos. Jugará la ida en casa el equipo que salga en primer lugar de cada una de las cuatro eliminatorias.

Es importante matizar que el sorteo de semifinales se celebrará antes de la disputa de los cuartos de final, por lo que se sortearán las eliminatorias. Ej: el ganador de X vs. X vs. el ganador de X vs. X.

Eliminatorias de semifinales de la Champions League 2022-2023

Aun no se conocen las eliminatorias de semifinales de la Champions League 2022-2023.

Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League 2022-2023

Las semifinales se jugarán en dos semanas distintas. Los partidos de ida se disputarán las semifinales el 9 y 10 de mayo y la vuelta los días 16 y 17 del mismo mes. La gran fnal se disputa en Turquía el 10 de junio de 2023.