Sorprendente Tusquets: "Habría vendido a Messi, económicamente era lo mejor"

El presidente de la comisión gestora del Barça, explica que los jugadores del Barça no cobrarán la paga de enero

“Yo hubiera vendido a Messi este verano, económicamente era lo mejor”. Sorprendentes declaraciones de Carles Tusquets, presidente de la Junta Gestora del FC . En un escenario de complicada realidad económica del club y donde todavía el astro argentino no ha renovado su contrato, Tusquets no ha tenido miramientos en repasar la actualidad azulgra en RAC-1, hablando de muchos temas espinosos del club. Y de propina, sin que nadie se lo pidiera, se ha metido en el 'caso Messi', optando por pisar un charco.Veremos qué piensan de estas declaraciones el resto de precandidatos a la presidencia azulgrana.

"Económicamente habría sido deseable vender a Messi"

Tusquets ha admitido que, aunque la directiva presidida por Josep María Bartomeu no quiso dejar salir a Lionel Messi, la mejor opción para la viabilidad del club habría sido vender al argentino. Concretamente, el presidente de la Junta Gestora ha dicho que la hipotética venta de Messi habría aliviado la maltrecha economía del club, esplicando que "económicamente habría sido deseable vender a Messi. está exigiendo unos límites salariales. Pero supongo que había un cuerpo técnico al que consultar".

No hay dinero para pagar a Neymar

Después de opinar sobre la situación de Messi, también quiso mojarse ocn el tema de Neymar. Tusquets cree que es imposible pagar un traspaso, pero sí cree que habría una opción remota si el brasileño viniera libre de contrato: "Si viene gratis, se podía plantear. Si no, no hay dinero para pagar... A no ser que un nuevo presidente venga con un milagro en la mano. Si se vende y el cuerpo técnico está de acuerdo, ¿why not?".

Los jugadores del Barça no cobrarán la paga de enero

Además, Tusquets ha dejado caer que los jugadores no cobrarán la mensualidad de enero. "Los futbolistas tienen dos pagos en enero y julio y este enero no cobrarán la paga. Se ha aplazado de la misma manera que también se han aplazado otros tipos de emolumentos previstos como los bonus por ganar títulos", dijo Tusquets.

El presidente de la gestora también admitió que "la situacion económica del club es preocupante, pésima pero con esperanza. Cuando se vuelva a abrir el estadio todo cambiará", dijo.