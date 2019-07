Sonsonate quiere olvidar el descenso

Los cocoteros quieren hacer un mejor Apertura 2019

Sonsonate tuvo que vivir hasta las últimas fechas del Clausura 2019 con el peligro del descenso con Luis Ángel Firpo, equipo que finalmente tuvo que irse a la Segunda División.

Para Carlos Arévalo, defensa de los cocoteros, este fue un tema muy incómodo los pasados seis meses y espera hacer borrón y cuenta nueva para iniciar esta nueva etapa con los occidentales.

“Que nos hayamos salvado no nos tiene tranquilos. Esperamos ser equipo compacto y no vivir la pesadilla del descenso. Estamos trabajando fuerte desde el primer día, no hay tiempo para relajar”, mencionó el cocotero al periódico El Gráfico.