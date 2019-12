Sonsonate pierde otro jugador para el domingo

Los cocoteros no contarán con Jonathan Ramírez para enfrentar a Alianza.



Durante el partido entre Sonsonate y Alianza del miércoles pasado, los cocoteros tuvieron que hacer un cambio inesperado, ya que el volante Jonathan Ramírez salió en camilla porque se lesionó.

Sobre el problema que tiene, Ramírez comentó: “Tengo un desgarro en el posterior derecho. Me lesioné solo, después de que mi compañero William Maldonado me tiró una pelota. No llego a tiempo, ya está que me tocó nada más recuperarme”.



El extremo derecho sólo jugó 67 minutos, pero analizó el partido ante los albos: “Para nosotros era un partido bastante difícil, un rival complicado que lo demostró en todo el campeonato. Salimos a buscar el juego con nuestras armas”.



El sustituto de Ramírez apunta a ser Jorge Morán, quien es el recambio natural del uruguayo, tal y como ha sucedido en los últimos partidos.