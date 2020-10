Sonia Bermúdez, en Goal: "El Barcelona está ahora un puntito por encima del Real Madrid"

La exfutbolista, que colabora en varios medios de comunicación, habla para Goal y analiza el partido entre Barcelona y Real Madrid.

Sonia Bermúdez (Madrid, 1984), es una de las leyendas de la Primera Iberdrola. 9 títulos en el torneo de la regularidad la contemplan, siendo una de las máximas goleadoras de la competición, habiendo ganado el 'Pichichi' hasta en cuatro ocasiones. La exfutbolista, que ahora trabaja en varios medios de comunicación como GOL o Teledeporte, concede a Goal una entrevista exclusiva en la que habla de todo.

¿Cómo está, en estos primeros meses tras retirarse?

"Bien, tranquila, dentro de lo que cabe. Ahora he pasado a retransmitir partidos, a comentar algunos partidos, y bueno, ese es otro mundo pero también conlleva mucho trabajo, mucha preparación, pero bueno, a mí ya me encantaba ver partidos, me los veía igualmente y todo, así que ahora solamente tengo que plasmarlos con mi voz y la verdad es que es una faceta nueva, que me encanta, que me está haciendo que no eche de menos el fútbol, porque realmente no tengo ni tiempo de pensar en el verde".

¿Cómo se produce el paso de retirarse, cuándo y cómo toma la decisión?

Bueno, lo he dicho en todas mis entrevistas, es que al final es un proceso muy largo. Cuando empieza la temporada, y terminó la anterior, ya tenía en mente cuándo me iba a retirar, tenía que seguir formándome para sacarme los carnets de entrenadora. Entonces, sí que es un momento en el que tardo meses, tardo bastante tiempo en tomar la decisión y a medida que iban pasando los meses, cada vez lo iba teniendo más claro, y ya con el tema del confinamiento, mucha gente me dice que me tenía que haber esperado un año más, quizá dos, pero ya lo tenía decidido.

Tuve que tomar muchas decisiones en esos meses y creo que ha sido una decisión que no se toma de un día para otro. Entonces, aunque no hubiese habido confinamiento, mi decisión hubiese sido la misma y la verdad que de momento estoy contenta, estoy feliz con mi nueva etapa y disfrutándola.

Ha ganado 9 Ligas, 3 Copas de la Reina y 4 trofeos a la máxima goleadora. ¿Cómo analiza su trayectoria?

"Cuando empecé a jugar al fútbol, mi sueño era llegar a Primera División. Luego ir quemando etapas, pasar a la Selección absoluta, y lo conseguí. Nunca me imaginé que podía alcanzar tantos títulos, y llegar a jugar en los grandes equipos en los que he jugado, en el Barça, en el , , Rayo... Creo que soy una privilegiada y viéndolo ahora desde fuera, me doy cuenta de la suerte que he tenido, y también pienso que es importante tomar decisiones en cada momento, aunque sean duras y pienses que pueden salir mal, pero tuve la suerte de que salieron bien y se vieron reflejados en títulos y en jugar en los mejores equipos".

Esta semana comienza la Primera Iberdrola, tras muchos meses sin disputarse. Ahora que no volverá, ¿cómo ve la temporada?

"Bueno, veo muy importante que haya entrado el . Al final, solamente con el hecho de tener ese nombre, es un aliciente y una llamada de atención, y en la primera jornada ya se enfrenta el Real Madrid con el Barça. Eso es importante para nuestra Liga, para que crezca y creo que cada año ese nivel va a aumentar. Las jugadoras de fuera ahora van a querer venir y, sobre todo, hay que darle más seriedad al formato para saber sobre todo con antelación.

Sabemos que es un momento complicado, pero las demás Ligas sí saben cuándo van a empezar las ligas, los horarios, si tienen televisiones o no y creo que tenemos grandes jugadoras, pero todavía el formato no está al nivel de lo que se merece esta Liga Iberdrola".

En los últimos meses se han producido muchos conflictos entre la RFEF y La Liga, por el comienzo, los protocolos... Desde su punto de vista, ¿cree que se ha tardado demasiado a la hora de ir resolviendo los problemas como ha sido el caso del Convenio?

"Al final estuvimos año y medio negociando. Es un tema que al final se ha conseguido, creo que va algo lento, pero lo importante es que se vayan manteniendo estas cosas que son tan importantes para que nuestro fútbol crezca. Creo que al final las perjudicadas son las jugadoras. Que tanto se tarde en concretar que la Liga sea profesional, que haya Convenio... Creo que al final siempre las máximas perjudicadas son las jugadoras y eso es lo que realmente me da pena, que no se pueda disfrutar antes de estas cosas porque creo que nuestra Liga sería mucho mejor".

En este punto, ¿cómo podría haberse mejorado para que no hubiera habido tantos problemas?

"No lo sé, si lo hubiese sabido... Hemos dado bastantes soluciones, las jugadoras hemos hecho todo lo posible por que se solucionase antes, porque se firmase ese convenio tan importante para el seguro de las jugadoras ... Hemos hecho todo lo posible, hemos hecho mil reuniones y, ahora lo bueno es que cada año se va a revisar, que cada año pensamos que se va a mejorar, y eso es lo que se van a llevar las jugadoras del futuro, que es lo que queremos: que realmente sea su profesión y puedan vivir de esto y puedan hacer una carrera tranquila y tener un futuro cuando se retiren".

Este domingo se disputa el primer partido entre el Barça y el Real Madrid. Un Barça en el que ganó muchos títulos. ¿Qué recuerda de su etapa en el ?

"Mi etapa en el Barça fue mi gran salto, después del a Barcelona. Fui allí, vivía sola, fue una etapa increí.ble. El juego del Barça, la filosofía que tienen es increíble. Creo que el Barça parte como favorito, todos lo sabemos. Al final es un equipo que acaba de ganar la Liga, que en Champions está a la altura del Wolfsburgo y Olympique de , es un equipo que cada año se refuerza bien, el club apuesta mucho por el femenino y bueno, ahora viene el Real Madrid.

El Real Madrid se ha reforzado bien, sí que es verdad que le va a costar un poco adaptar a esas jugadoras que necesitan un poco de rodaje y veremos cómo se adaptan a la competición todos esos fichajes, pero creo que se ha reforzado bien como para ver qué pasa en la primera jornada. En un partido puede pasar de todo, pero evidentemente ahora mismo está un puntito de encima del Real Madrid, aunque puede pasar cualquier cosa".

En el caso del Real Madrid, que ha hecho grandes fichajes, y una inversión muy importante en verano, con fichajes como del Ivana Andrés, Teresa Abelleira, Marta Corredera, o Kenti Robles, ¿cree que este año va a aumentar la exigencia, o hay que mantener bajas las expectativas?

"Al final es el Real Madrid, y el nombre lo llevas por todos lados. No es lo mismo que llamarte Tacón. Ese escudo va a atraer a la prensa, a las críticas, los halagos y al final ellas son conscientes del equipo por el que han firmado. Supongo que querrán mejorar los números de la temporada, pero saben que es un año de transición, que intentarán estar lo más arriba posible, e intentarán adaptarse lo más pronto posible los fichajes.

Creo que, para mi gusto, les ha faltado firmar una delantera, y veremos cómo se adaptan. Aun así, se han reforzado con grandes jugadoras, jóvenes y veteranas, y ahora falta acoplarlas a lo que quiera el míster, y sobre todo que querrán mejorar los números de la temporada pasada".

Tras un año en el que el Barcelona fue superior a todos los demás, ganando Liga y Supercopa, ¿qué cree que le faltó en Champions para poder repetir final?

"Le faltó hacer un gol, porque creo que todo lo que tenía que hacer, lo hizo bien. Estuvo al ritmo, dominó el partido, creo que puso el juego, creo que sometió todo el rato al Wolfsburgo, estuvo muy bien en todas las líneas, pero le faltó marcar un gol, y el Wolfsburgo prácticamente llegó poquitas veces y al final en Champions, la efectividad es lo que primera. Creo que sí mostró un gran nivel, que aun no habiendo acabado la Liga y las alemanas sí, que físicamente no se notó, y para mí la clave fue esa.

Hay partidos en los que, si hubieran sido a doble partido, hubieran tenido más opciones, pero a un partido, las que tienes las tienes que meter, y te diría que les faltó marcar un gol".

¿Cómo valora la temporada del Levante, tras sufrir bajas como la suya o la de Marta Corredera?

"Creo que se ha reforzado bastante bien, con jugadoras que también conocen la Liga Iberdrola, como Carol Férez, Cometti... Eso también es importante, adaptarse rápido y ellas conocen esta Liga. Entonces creo que harán un buen papel. Es un equipo muy competitivo, y no se conforman. Entonces, creo que el Levante este año puede ser de los equipos que den la sorpresa".

Por otro lado, ¿cómo analiza lo que sucedió la temporada pasada y lo que puede pasar al Atlético esta temporada?

"El año pasado, todos veíamos que es un equipo su sello va intrínseco. Es un equipo que lo da todo, es la filosofía del club, ir 'partido a partido', darlo todo cada partido y creo que este año sí que es verdad que, con la baja de Virginia y Lola, que son dos jugadoras muy importantes para su once, y, sobre todo, con lesiones importantes que están teniendo, no están teniendo mucha suerte, pero creo que se han reforzado bien.

Es un equipo que irá jugando bien, tiene un entrenador que a mí me gusta muchísimo, que las va a exigir al máximo y creo que tienen jugadoras de sobra como para estar ahí arriba".

¿Cómo ve a Dani González, técnico rojiblanco, para esta temporada?

"Por lo que he visto del Atlético de Madrid, es un equipo que tiene muy claro a lo que juega, sobre todo en la salida de balón, tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer las jugadoras, cuándo tienen que ir a la presión. Eso para mí, las ideas las tienen trabajadas, y al final, si la futbolista cree en tu trabajo, eso se nota en el campo. También hablando con jugadoras, al final tienen su opinión y al final que el entrenador les guste a las jugadoras es importante para el rendimiento y, sobre todo, que las exija mucho y eso se nota en el campo. Creo que por eso el Atlético de Madrid puede hacer una gran temporada".

Cambiando de equipo, hablemos del Rayo Vallecano. ¿A nivel deportivo, cómo analiza al equipo franjirrojo de cara a la nueva temporada?

"La situación del Rayo es muy complicada. Sobre todo, a nivel de club, saber que tu propio presidente no apoya la sección... pero bueno, el año pasado tampoco se había apostado por el Rayo Vallecano, y el entrenador que llegó lo mejoró todo en números anteriores, y creo que este año será prácticamente lo mismo. Se adaptarán rápido a lo que tienen, lucharán cada partido y estoy segura de que, con todas las adversidades que tiene, se dejará la piel en cada partido, porque eso siempre ha sido así.

El año pasado, lo siguieron demostrando y ojalá se solucionen sus problemas internos, porque es un club histórico en el que yo he estado y es una pena ver cómo lo están tratando".

Y a nivel institucional, ¿cómo se puede vivir desde dentro una situación así? ¿Es complicado aislarse cuando hay tanto ruido externo?

"Al final, las jugadoras se blindarán, pero como jugadora, tienes incertidumbre. Al final, hay jugadoras que viven de esto y pensar que tu propio presidente no quiere pagarte, pues es duro. Es un equipo que ha ganado Ligas, que ha llevado el nombre del Rayo Vallecano por la Champions y es una pena que en otros momentos sí se apostase tanto por el Femenino y hubo resultados y ahora esté tan abandonado, pero al final muchas están por pasión, porque al final hay salarios que no les merecería la pena jugar y creo que solo por carácter y por ese entusiasmo que tienen, seguro que harán una gran temporada, aun así, con todas las adversidades que espero que se solucionen".

El EDF Logroño ha sido uno de los animadores del mercado con fichajes como el de Olga García. ¿Cómo analiza al equipo riojano?

"Creo que Olga no estaba teniendo minutos en los equipos en los que estaba. En el Barça no contaba con minutos, en el Atlético de Madrid tampoco disfrutó de esos minutos que ella hubiese querido, y bueno, creo que en el Logroño se volverá a encontrar como jugadora. Tendrá sus minutos y lo estamos viendo en pretemporada, es una jugadora que tiene gol, que aportará al Logroño.

El Logroño es un equipo que también me ha gustado muchísimo, que les saca muchísimo partido a las jugadoras e ir allí, a Las Gaunas, es un campo muy complicado, sabiendo que lo tienes que hacer todo bien para intentar sacar puntos".

Para usted, ¿quién puede ser el campeón de la Primera Iberdrola?

"El campeón... Es que es... No lo sé la verdad, pero viendo cómo se ha reforzado y como club, diría el Barça".

¿Entrenador?

Pier, del .

¿Equipo revelación?

"Creo que será la . Darán un salto con Natalia este año".

¿Jugadora revelación?

"Amaiur, de la Real Sociedad".

Hablando del cuadro donostiarra, que ha vivido un mercado movido. ¿Cómo lo ve con la llegada de Natalia Arroyo?

"De lo poco que lo he visto, me ha gustado mucho. Venían de hacer grandes temporadas con el míster anterior, pero se ha reforzado muchísimo en medio campo, sin irse Nahikari, que creo que es importante. Creo que se han reforzado bastante bien y por eso he dicho que puede ser uno de los equipos revelación".

El artículo sigue a continuación

Ha mencionado que se está sacando el carnet de entrenadora. ¿A quién se gustaría parecer?

"Me gustan muchos entrenadores, entonces es como todo. Al final todos tenemos que tener nuestra esencia, luego sí que es verdad que depende del equipo en el que estés, tienes que adaptarte al tipo de jugadores y jugadoras que tengas, pero sí que me gustaría que mi equipo fuese combinativo, con carácter y que juegue arriba, no que se quede atrás y tenga la posesión del balón".