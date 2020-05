Song discute el modelo Barça actual: "Me daba igual no jugar, quería ser rico"

El camerunés pone patas arriba el modelo de un Barcelona que, salvo De Jong, sigue sin encontrar relevos de garantías para un once titular envejecido.

EDITORIAL

Puede que a algún club le fuera bien con aquello de zidanes y pavones pero seguramente fuera porque tenía dinero que gastar y pocas ideas deportivas que implantar. Cuando las tienes, además de un vivero envidiado en el mundo entero lleno de jugadores educados en un credo futbolístico concreto con ganas de comerse el mundo, tiene poco sentido gastarse millonadas en medianías que no vienen a otra cosa que a calentar el banquillo y a ver engordar la cuenta corriente. Es absurdo, pues, sorprenderse luego de que haya un abismo entre los titulares y sus suplentes.

Eso es lo que pasó con Alex Song, fichado el verano de 2012 a cambio de 19 millones de euros como alternativa a Javi Martínez, cuya cláusula de rescisión era entonces de 40 millones de euros, demasiado para un que no se atrevió a incorporar competencia real para Sergio Busquets. Song firmó cinco temporadas pero sólo se mantuvo dos en el Camp Nou. En su primera temporada vio -desde el banquillo- cómo el Bayern atropellaba al cuadro azulgrana en las semifinales de la con un resultado global de 7 a 0 y Martínez disputando prácticamente todos los minutos.

Es por ello que nadie puede rasgarse las vestiduras cuando el camerunés afirma en su cuenta de Instagram que "cuando el Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces, me dijeron que no jugaría muchos partidos, pero no me importó, sabía que ahora me haría millonario". Porque es el propio modelo actual el que ignora el talento del filial y apuesta por jugadores foráneos que se integran en un sistema que transforma la mediocridad -la que les impide jugar con regularidad- en apatía -ninguno se rebela porque sabe que las puertas del once están cerradas-. Si el equipo ha ganado no ha sido porque se haya logrado regenerar la plantilla sino porque los titulares eran superlativos. Y de la cantera.